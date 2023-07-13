Нейросеть "Жириновский" может стать членом партии ЛДПР

Это рассматривают как символический акт увековечения основателя партии

13 июля 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Нейросеть "Жириновский" на ближайшем съезде ЛДПР может стать членом партии и получить партбилет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Предполагается, что съезд пройдет в декабре. На нем будет вынесен вопрос о принятии решения, которое называют "исключительным" – выдаче партийного билета искусственному интеллекту.

Собеседник агентства отметил, что в правилах партии указано: получить партбилет может человек, гражданин РФ. При этом принятие в состав ИИ рассматривают как символический акт увековечения основателя партии.