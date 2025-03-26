"Незаконно". Прокуратура встала на сторону жителей пригорода, борющихся за сохранение леса
Люди считают, что 60 соток бора в будущем могут застроить жилыми или коммерческими объектами
26 марта 2025, 09:15, ИА Амител
Жители пригородного поселка Рощино продолжают борьбу за участок леса, который администрация Первомайского района передала частному лицу для благоустройства. О возникшей проблеме amic.ru писал в январе 2025 года. Собственники домов по ул. Хвойной, которая примыкает к лесу, узнали, что часть реликтового бора площадью 60 соток находится во владении физлица.
Инвестор получил землю без торгов, что насторожило людей. В администрации Первомайского района amic.ru тогда сообщили: инвестор должен выделить участок, поставить его на кадастровый учет, а затем территорию выставят на торги "для благоустройства". Но люди опасались, что после аукциона на месте вековых сосен "вырастет" либо база отдыха, либо коттеджи. Ни с тем, ни с другим жители соседствовать не хотят.
В прокуратуре Первомайского района, куда обратились рощинцы, в действиях чиновников нарушений не нашли. Тогда жители написали обращение в краевую прокуратуру. Это ведомство все-таки подтвердило подозрения людей о незаконном выделении земли (копия ответа есть в распоряжении amic.ru).
"Постановлением администрации Первомайского района от 30.07.2024 № 1138 Белову Р.С. предварительно согласовано предоставление рассматриваемого земельного участка, утверждена схема его расположения на основании ч. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ. Вместе с тем принятое муниципалитетом решение является незаконным, поскольку предоставление данного земельного участка возможно на торгах, проводимых в формате аукциона в соответствии с ч. 1 ст. 39.6 ЗК РФ. Для устранения допущенных нарушений прокурором Первомайского района 06.03.2025 главе района вынесено представление", – сказано в ответе краевой прокуратуры.
Однако жители Рощино ответом прокуратуры довольны лишь частично. Так, ведомство не стало настаивать на возбуждении уголовного дела. Люди предполагают, что в будущем земля все-таки может оказаться в зоне застройки. А поэтому намерены и дальше бороться за сохранение леса.
"Жители поселка не согласны с решением прокуратуры Алтайского края. Будем обращаться дальше, во всевозможные инстанции, чтобы спасти лес, природу. Мы не для того уезжали из города, чтобы жить рядом с базами, отдыхающими, вечными гулянками, шумом. Будем бороться, пока не победим", – прокомментировал ситуацию для amic.ru житель Рощино Владимир.
09:18:48 26-03-2025
Молодцы. Удачи в борьбе с местными коррумпированными властями.
09:39:44 26-03-2025
Совсем обнаглели. На власть посягают .Экстремисты.
09:47:27 26-03-2025
Прокуратура встала, постояла, и отошла в сторонку. Классика.
10:13:18 26-03-2025
в тот раз передали не очень законно, значит передадут более законно)
11:19:28 26-03-2025
Власть - это бремя. Отсутствие свежей крови и обновления элит, приводит к безответственности последней.
Запилят лес, но чуть позже.
12:13:59 26-03-2025
Там не только Рощино... В Лесном в лесу строят улицы с особняками. Как почему риэлторы могут оформить землю в лесах? Проверить это все необходимо. Какие то СНТ в лесу. Проверить необходимо!
12:36:56 26-03-2025
... (12:13:59 26-03-2025) Там не только Рощино... В Лесном в лесу строят улицы с особн... Если всё знаете, то почему молчите, боитесь? 😎