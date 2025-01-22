Лесной "распил". Жители пригородного ЖК опасаются вырубки и застройки реликтового бора

Землю, на которой растут вековые сосны, скоро могут выставить на торги

22 января 2025, 09:15, ИА Амител

Часть леса, которая расположена на участке / Фото: скриншот видео

Собственники частных домов по ул. Хвойной в пригородном поселке Рощино (Первомайский район) несколько месяцев назад потеряли покой. Их улица всегда была крайней к лесу, а из окон виднелись вековые сосны. Однако люди опасаются, что скоро будут делить улицу либо с новыми соседями, либо – с шумными компаниями. Дело в том, что часть леса площадью 60 соток администрация Первомайского района передала для благоустройства частному лицу. Жители Рощино предполагают: процедура, при которой инвестор получил землю, проведена с нарушениями. Люди даже обратились в прокуратуру района, но получили неожиданный ответ. О возникшей проблеме – в материале amic.ru.

Не "пустое место"

Владимир – обладатель загородного дома в Рощино. Как и во многих других коттеджных микрорайонах, у жителей есть свой чат в мессенджерах. Мужчина рассказывает: несколько месяцев назад кто-то из соседей отправил ссылку на объявление о продаже земли, расположенной рядом с ул. Хвойной. По факту территория – часть соснового бора. Она никак не огорожена и никаких намеков на ее использование нет.Но в описании было указано, что к наделу ведет хорошая дорога, а площадка "идеально подходит как для проживания, так и для бизнеса". Вот только назначение участка – рекреационное. Правда, автор объявления обещал быстрый перевод земли в ИЖС (на момент обращения жителей в amic.ru объявления были неактивны, связаться с продавцом не удалось, но скриншот есть в распоряжении редакции).

Потенциальная застройка участка шокировала людей. Во многом потому, что сейчас на территории растут вековые сосны, здесь отдыхают семьи, играют дети. Жители решили выяснить, кто и каким образом решил продать то, чего даже не было на кадастровой карте.

"Сначала мы "надеялись", что это мошенники, которые хотят реализовать "пустое место", не имея документов. Однако, позвонив по объявлению и представившись покупателем, я выяснил, что у продавца есть постановление администрации, на основании которого он получил участок. Также продавец сообщил, что профессионально занимается переводом земель из одной категории в другую, а на этом участке, по его словам, в будущем можно построить хоть дом, хоть базу отдыха", – рассказывает Владимир.

Мужчина выяснил, что землю продавец действительно получил в аренду от администрации Первомайского района. Причем – без торгов (копия постановления есть в распоряжении редакции). В документе указано, что территория передается инвестору Белову Р.С. "для благоустройства".

Согласно документу, арендатор должен был выделить участок и поставить его на кадастровый учет. На данный момент информация о территории уже есть на кадастровой карте, ей присвоен номер (22:33:040802:11320). В реестре также указано, что вид разрешенного использования земли – "для благоустройства". При этом в администрации, утверждает Владимир, факт передачи участка физлицу изначально вообще отрицали.

Выделенный участок в поселке Рощино / Фото: скриншот кадастровой карты

"Когда мы получили копию постановления, я позвонил в администрацию Первомайского района, сообщил, что рядом продается земельный участок, и спросил, может ли там вестись застройка. На что мне ответили, что информацией по этому вопросу не располагают. В аренду землю у них никто не брал, с этим вопросом не обращался и, вообще, по закону без общественных слушаний нельзя предоставлять в аренду участки", – говорит Владимир.

В администрации Первомайского района amic.ru все-таки подтвердили передачу участка Белову. Однако ответили, что он "был предварительно согласован" частному лицу только для постановки на кадастровый учет. Затем будет организован аукцион, на котором разыграют право аренды земли (участвовать в торгах могут все желающие. – Прим. ред.).

"Решение о смене вида разрешенного использования земельного участка не принималось, разрешение на вырубку деревьев не выдавалось. Вышеуказанный земельный участок предоставляется под благоустройство и может быть использован только в соответствии с указанным видом использования", – сообщили в администрации.

Вопросы без ответа

Несогласные с решением администрации жители в конце ноября 2024 года обратились в прокуратуру. В обращении (копия есть в распоряжении редакции) люди указали: в правилах землепользования и застройки Санниковского сельсовета выделенный участок относится к территориальной зоне Р-1 (зона озелененных территорий общего пользования). На землях, отведенных для благоустройства, разрешено размещать декоративные, технические, планировочные устройства, элементы озеленения, малые архитектурные формы и иные объекты. Строительство зданий (тем более частных домов) в этой зоне запрещено.

Однако, отмечают жители Рощино, к участку уже ведут инженерные сети, что может косвенно свидетельствовать о дальнейшем его использовании не по назначению.

"К указанному участку рекреации прокладывается газовая труба, что также может свидетельствовать о дальнейшей продаже этого земельного участка не в зоне рекреации, а именно для жилой застройки", – отмечено в письме в прокуратуру.

Кроме того, по мнению людей, предоставление этого земельного участка в аренду без торгов – это также нарушение. Ведь данный случай не подходит ни под одно из требований Земельного кодекса.

"В п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ перечислен исчерпывающий перечень случаев, когда договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов. Случай предварительного согласования предоставления Белову данного земельного участка для благоустройства в этот перечень не входит", – указывают жители в обращении.

Справка

П. 2 ст. 39.6 ЗК РФ

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации.

Прокуратура обращение жителей приняла и рассмотрела. Однако ведомство не выявило нарушений в работе чиновников Первомайского района, которые предоставили участок в аренду (копия ответа есть в распоряжении редакции). Поэтому "оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется".

"На основании ч. 1 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 39.6 Земельного кодексе РФ. В настоящее время земельный участок не сформирован, на кадастровый учет не поставлен, право собственности на него кем-либо не зарегистрировано", – указано в ответе.

Жители с доводами ведомства категорически не согласны. Они опасаются: если сейчас не предпринять никаких мер, то участок будет выставлен на торги, реализован, а затем сменит назначение. Таким образом, на территории все-таки появятся жилые дома или базы отдыха. Поэтому жители Рощино намерены идти дальше и уже подготовили обращение в краевую прокуратуру. Они надеются, что вышестоящие ведомства смогут более тщательно и детально разобраться в возникшей ситуации.

"Обращение мы писали на четырех листах, изложили и привели множество фактов. Но в ответе указано, что участок до сих пор не выделен, хотя информация о нем есть на кадастровой карте. Мы параллельно с этим будем обращаться в прокуратуру Алтайского края, возможно, там ответ. Очередную отписку получить не хочется", – резюмирует Владимир.

Amic.ru продолжит следить за ситуацией и судьбой оказавшегося в центре скандала лесного участка.