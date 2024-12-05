"Ни одной кровиночки". Натали впервые рассказала о самоубийстве мужа

Произошедшее стало для нее "адом при жизни"

05 декабря 2024, 09:47, ИА Амител

Натали / Фото: ИТАР-ТАСС

Певица Натали (настоящее имя – Наталья Рудина) впервые прокомментировала самоубийство своего супруга Александра Рудина. Как сообщает "360", в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ она призналась, что чувствовала себя "открытой раной", словно "жила без кожи".

"Он лежит просто вот так, ни одной кровиночки. <…> Я не видела никогда смерть так близко, мы ее не обсуждали", – сказала артистка.

По словам Натали, произошедшее стало для нее "адом при жизни".

Напомним, что муж и по совместительству продюсер Натали скончался в июле 2023 года, спустя две недели после смерти своего отца. Сначала певица говорила, что он умер от коронавируса, однако позднее общественность узнала о самоубийстве Рудина. Супруги прожили вместе 32 года, у них трое детей.