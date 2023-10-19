Нифонтов или нет. Эксперты гадают, сменится ли в Алтайском крае министр спорта
По данным СМИ, вероятнее всего, новым главой Минспорта станет Иван Нифонтов
19 октября 2023, 12:33, ИА Амител
Депутат АКЗС, заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов может занять пост министра спорта уже в ближайшее время. По данным СМИ, народный избранник проходит финальный этап согласований на пост.
Ранее источники amic.ru сообщали, что политика практически уже "одобрили" на новую должность на федеральном уровне. "Банкфакс" со ссылкой на инсайдеров уточняет, что кандидатуру Нифонтова могут одобрить в ближайшие дни, а далее последует официальное заявление. По сведениям источников, это может произойти перед сессией АКЗС, которая состоится 26 октября.
Между тем, как сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источник, близкий к спортивным кругам, шансы Ивана Нифонтова занять кресло главы алтайского Минспорта уменьшаются. Есть немалая вероятность, что свою должность сумеет сохранить нынешний руководитель ведомства Максим Рябцев.
Максим Рябцев возглавлял алтайский Минспорт с ноября 2022 года. До этого времени он исполнял обязанности главы ведомства после ухода Алексея Перфильева, который уволился собственному желанию в апреле 2022-го.
18 октября завершился процесс формирования состава правительства Алтайского края на ближайшую пятилетку. На данный момент известны имена шести заместителей, семи министров и нескольких глав управлений. Всего назначено 22 человека (кто – смотрите в инфографике amic.ru). Свободными остаются кресла двух вице-премьеров, руководителей краевых Минфина, Минэкономразвития, Минздрава, Минприроды, Минпромэнерго, Минспорта. Вопрос о назначении на пост главы Данила Ситникова депутаты АКЗС рассмотрят на сессии АКЗС 26 октября.
12:45:48 19-10-2023
Кроме бронзового призерства на олимпиаде, кто то еще знает о заслугах Нифонтова?
12:53:19 19-10-2023
Нифонтов спортсмен неплохой, а так тютёха к сожалению((( Ни слов связать, ни дела сделать. В таких делах хозяин "спорта" нужен.
13:44:59 19-10-2023
Гость (12:53:19 19-10-2023) Нифонтов спортсмен неплохой, а так тютёха к сожалению((( Ни... Какой, нахрен, хозяин? И чего? Чего нет? Но зато как звучит: МИНИСТР!!!
10:33:23 20-10-2023
Гость (13:44:59 19-10-2023) Какой, нахрен, хозяин? И чего? Чего нет? Но зато как звучит:... У хозяйственного мужика в руках все "гореть" будет, и новые спортивные школы будут и старые не разворуют и не развалятся, дети хоть начнут чем то заниматься, дай бог появится больше спортивных бесплатных секций, куда сможет ходить любой желающий, начнут поддерживать тренерский состав, мотивировать как то школы, чтобы больше появлялось ребятишек профессионального уровня в спорте. А не будет спорт в хозяйственных руках, а в руках любителя поработать языком, то последнее профукает))) будем спортивные площадки скворечниками застраивать))))) Звучит конечно красиво)))) МИНИСТР)))
12:53:30 19-10-2023
Маппет-шоу
13:12:12 19-10-2023
Один такой Локомотив продал и выгодно свалил
14:16:21 19-10-2023
А почему бы не учредить в Алтайском крае должность министра, и, соответственно, штат министерства Приливов-отливов, радуги и Солнечных затмений? На фоне существующих мерворождённых министерств Культуры и Спорта деятельность предлагаемого министерства не будет выглядеть такой уж бесполезной... А уж кого назначить, вопрос легчайший, нешта мало у губера приятелей в Красноярском крае.
19:55:30 19-10-2023
Ну все обь снесут, Титов арену тоже, будет высотками все застроено
12:30:55 20-10-2023
Гость (19:55:30 19-10-2023) Ну все обь снесут, Титов арену тоже, будет высотками все зас... Нет, не высотками. Ради исторической справедливости там поставят храм.