Нифонтов или нет. Эксперты гадают, сменится ли в Алтайском крае министр спорта

По данным СМИ, вероятнее всего, новым главой Минспорта станет Иван Нифонтов

19 октября 2023, 12:33, ИА Амител

Фото: youtube.com

Депутат АКЗС, заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов может занять пост министра спорта уже в ближайшее время. По данным СМИ, народный избранник проходит финальный этап согласований на пост.

Ранее источники amic.ru сообщали, что политика практически уже "одобрили" на новую должность на федеральном уровне. "Банкфакс" со ссылкой на инсайдеров уточняет, что кандидатуру Нифонтова могут одобрить в ближайшие дни, а далее последует официальное заявление. По сведениям источников, это может произойти перед сессией АКЗС, которая состоится 26 октября.

Между тем, как сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источник, близкий к спортивным кругам, шансы Ивана Нифонтова занять кресло главы алтайского Минспорта уменьшаются. Есть немалая вероятность, что свою должность сумеет сохранить нынешний руководитель ведомства Максим Рябцев.

Максим Рябцев возглавлял алтайский Минспорт с ноября 2022 года. До этого времени он исполнял обязанности главы ведомства после ухода Алексея Перфильева, который уволился собственному желанию в апреле 2022-го.

18 октября завершился процесс формирования состава правительства Алтайского края на ближайшую пятилетку. На данный момент известны имена шести заместителей, семи министров и нескольких глав управлений. Всего назначено 22 человека (кто – смотрите в инфографике amic.ru). Свободными остаются кресла двух вице-премьеров, руководителей краевых Минфина, Минэкономразвития, Минздрава, Минприроды, Минпромэнерго, Минспорта. Вопрос о назначении на пост главы Данила Ситникова депутаты АКЗС рассмотрят на сессии АКЗС 26 октября.