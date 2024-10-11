В НИИ Склифосовского заявили, что состояние Ливанова ухудшилось

Он продолжает находиться в реанимации неврологического отделения

11 октября 2024, 13:47, ИА Амител

Василий Ливанов / Фото: кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона"

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ имени Склифосовского, где находится актер.

8 октября в больнице заявляли, что состояние артиста улучшилось. Тогда оно оценивалось как средней тяжести.

"Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжелое", – рассказали в медучреждении.

Напомним, что о госпитализации артиста стало известно на прошлой неделе. Как сообщали СМИ, ему стало плохо еще 29 сентября. В публикациях утверждалось, что у актера случился инсульт, также врачи провели Ливанову успешную операцию по удалению тромба. Однако позднее его состояние стало ухудшаться: у него парализовало правую часть тела, а 10 октября врачи решили ввести его в медикаментозную кому из-за развития отека мозга.