Никаких объявлений. В Барнауле с кинотеатра "Мир" сняли вывеску ресторана "Бочкари"
Сообщается, что филиал временно закрыт
02 апреля 2025, 18:15, ИА Амител
В Барнауле с фасада здания кинотеатра "Мир" на площади Победы сняли вывеску ресторана "Бочкари". Пустующее место между оставшимися вывесками запечатлела корреспондент amic.ru.
В сервисе 2ГИС говорится, что "филиал временно закрыт". На "Яндекс картах" указывается, что заведение "больше не работает".
При этом каких-либо объявлений о закрытии ресторана корреспондент не обнаружила.
"Нет никаких объявлений по "Бочкарям", – рассказала она.
О причинах возможного закрытия заведения также не сообщалось.
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20:14:51 02-04-2025
Откроют другой кабак. В портфеле группы Бочкари масса прикольных ресторанных франшиз - и с Новиковым, и с Уайт Рэббит. Вот только у меня складывается такое ощущение, что закрытие флагманского ресторана в Барнауле связано в первую очередь с уровнем доходов жителей Барнаула - мало платежеспособного спроса. Супер богатые местные и в других локациях себя развлекают, а остальные посетители общепита в Барнауле - это уровень узбечки/Грильницы или сетевых так называемых «кавказских» заведений, типа кинза измятая или не жаль ажЫки. Грустно. Город все больше деградирует на фоне соседних столиц субъектов федерации.
21:08:35 02-04-2025
Гость (20:14:51 02-04-2025) Откроют другой кабак. В портфеле группы Бочкари масса прикол... Это был флагманский ресторан?! Во прикол
07:59:26 03-04-2025
Гость (21:08:35 02-04-2025) Это был флагманский ресторан?! Во прикол... Флагманским он был для их сети. Не флагман вообще в городе, а по своей ресторанной сети. Ферштейн?
21:53:21 02-04-2025
Гость (20:14:51 02-04-2025) Откроют другой кабак. В портфеле группы Бочкари масса прикол...
согласен.
Лева (вельвет) психанул из закрылся.
удивляюсь как 13ка и иероглиф до сих пор держатся.
23:05:01 02-04-2025
Кабаков и кафешек в городе масса, а ресторанов практически нет. А название "ресторан" это вывеска, а внутрь заходишь, а там... И чтобы ещё и "флагманский"?)))))) Не смешите. (((((((((
08:04:35 03-04-2025
Гость (23:05:01 02-04-2025) Кабаков и кафешек в городе масса, а ресторанов практически н... Флагманский ресторан сети Бочкари - они его организовали первым таким крупным заведением в своей сети - как никак 10 лет ресторан работал, с 2015 года. Плюс выбрали знаковое место - хозяин сети ранее управлял Чаплин-клуб в этом же помещении, для него это был персональный проект.
08:08:12 03-04-2025
Гость (23:05:01 02-04-2025) Кабаков и кафешек в городе масса, а ресторанов практически н... А какие рестораны в Барнауле вы знаете вообще? Рэсторан БарнаулЪ, в котором парча и позолота? Нет здесь заведений приличного уровня. Кормят везде отвратно. Исключения - Заречье, 13, Иероглиф. А все, что открыто в новостройках вообще такой хлам…
15:28:17 03-04-2025
Гость (08:08:12 03-04-2025) А какие рестораны в Барнауле вы знаете вообще? Рэсторан Барн... Вот "Барнаул" и есть самый настоящий кабак. Кстати, а вы сами то хоть раз были в настоящем ресторане? А рестораны в Барнауле... Проще написать какие закрылись: Вельвет, Д.О.М. и... Ха, а вот и всё.(((((((( Остальное - просто хорошие и иногда уютные питейные заведения.
16:37:04 03-04-2025
Гость (15:28:17 03-04-2025) Вот "Барнаул" и есть самый настоящий кабак. Кстати, а вы сам... Кое-где был. И в России, и не в России. Я понимаю, что значит ресторан. У Льва был Вельвет. Можно ли его отнести к ресторанам? По барнаульским меркам да. По московским - нет. Гастробар. Как Тринашка сейчас. А уж про Д.О.М. Ливи можно вообще не заморачиваться - чисто кафе, гастрономии ноль. Хотите знать как выглядит ресторан - в Артест в Москве сходите.
07:18:45 05-04-2025
Гость (20:14:51 02-04-2025) Откроют другой кабак. В портфеле группы Бочкари масса прикол... Грустно - это деградировать, заливая в себя алкоголь.)
10:00:44 03-04-2025
Гость (08:04:35 03-04-2025) Флагманский ресторан сети Бочкари - они его организовали пер... Но их примитивный лейбл на таком значимом месте однозначно портил впечатление о городе.
16:59:08 03-04-2025
Ну и чудно. У пендосов , кстати, макдональдс - это ресторан. Вкушайте с удовольствием.
18:57:10 03-04-2025
Гость (16:59:08 03-04-2025) Ну и чудно. У пендосов , кстати, макдональдс - это ресторан.... У нас тоде сейчас, любая харчевня - ресторан.