Никаких объявлений. В Барнауле с кинотеатра "Мир" сняли вывеску ресторана "Бочкари"

Сообщается, что филиал временно закрыт

02 апреля 2025, 18:15, ИА Амител

С кинотеатра "Мир" сняли вывеску ресторана "Бочкари" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле с фасада здания кинотеатра "Мир" на площади Победы сняли вывеску ресторана "Бочкари". Пустующее место между оставшимися вывесками запечатлела корреспондент amic.ru.

В сервисе 2ГИС говорится, что "филиал временно закрыт". На "Яндекс картах" указывается, что заведение "больше не работает".

При этом каких-либо объявлений о закрытии ресторана корреспондент не обнаружила.

"Нет никаких объявлений по "Бочкарям", – рассказала она.

О причинах возможного закрытия заведения также не сообщалось.

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