В Барнауле в присутствии спецназа повторно опечатали ресторан "Рыба.Рис"

Заведение закрыли на 85 суток после отравление клиентки

23 ноября 2024, 14:56, ИА Амител

Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю

В Барнауле повторно опечатали ресторан "Рыба.Рис" в торговом центре Galaxy, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУФССП Алтайского края.

Материал о приостановлении работы кафе поступил еще 19 ноября. Поводом стало отравление клиентки и последующее за ним выявление нарушений санитарных норм. Тогда помещение опечатали сотрудники Роспотребнадзора, но руководство заведения после их ухода сорвало пломбы и продолжило работу.

Повторно ресторан закрыли 22 ноября в десятом часу вечера. По решению суда это делали уже судебные приставы.

Они составили акт об административном приостановлении деятельности и в присутствии сотрудника спецназа ФССП приклеили пломбы на кассе и входных дверях. При этом отмечается, что последний чек был пробит в кафе в 17:26, то есть оно работало вплоть до окончания суда, который проходил в тот же день.

Хозяйке заведения Евгении Вершининой (работает по договору субаренды) вручили все процессуальные документы. Также ее предупредили об административной ответственности по статье 17.15. КоАП РФ о неисполнении содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.

Напомним, 22 ноября суд постановил закрыть кафе "Рыба.Рис" в ТЦ Galaxy на 85 суток. А из-за того, что предпринимательница продолжила работу после первого опечатывания, ее делом теперь займутся Следком и прокуратура.