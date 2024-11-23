В Барнауле в присутствии спецназа повторно опечатали ресторан "Рыба.Рис"
Заведение закрыли на 85 суток после отравление клиентки
23 ноября 2024, 14:56, ИА Амител
В Барнауле повторно опечатали ресторан "Рыба.Рис" в торговом центре Galaxy, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУФССП Алтайского края.
Материал о приостановлении работы кафе поступил еще 19 ноября. Поводом стало отравление клиентки и последующее за ним выявление нарушений санитарных норм. Тогда помещение опечатали сотрудники Роспотребнадзора, но руководство заведения после их ухода сорвало пломбы и продолжило работу.
Повторно ресторан закрыли 22 ноября в десятом часу вечера. По решению суда это делали уже судебные приставы.
Они составили акт об административном приостановлении деятельности и в присутствии сотрудника спецназа ФССП приклеили пломбы на кассе и входных дверях. При этом отмечается, что последний чек был пробит в кафе в 17:26, то есть оно работало вплоть до окончания суда, который проходил в тот же день.
Хозяйке заведения Евгении Вершининой (работает по договору субаренды) вручили все процессуальные документы. Также ее предупредили об административной ответственности по статье 17.15. КоАП РФ о неисполнении содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.
Напомним, 22 ноября суд постановил закрыть кафе "Рыба.Рис" в ТЦ Galaxy на 85 суток. А из-за того, что предпринимательница продолжила работу после первого опечатывания, ее делом теперь займутся Следком и прокуратура.
16:22:19 23-11-2024
Строгость Российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Об этом на юридическом, ещё на первом курсе преподают).
22:36:32 23-11-2024
Гость (16:22:19 23-11-2024) Строгость Российских законов компенсируется необязательность... Вы видимо, дальше первого курса и не доучились.
16:32:43 23-11-2024
Театр абсурда! Она может сроду не этими суши отравилась.
17:45:29 23-11-2024
Однажды очень сильно траванулся жареной рулькой из мариира в Гулливере. Написал им на сайте. Ответ - вы можете всегда вернуть товар плохого качества. Вопрос - как его верну? Ни извинений, ничего. Оказывается надо было вызвать врача, а я как-то сам оклемался за пару дней.
21:53:00 23-11-2024
Гость (17:45:29 23-11-2024) Однажды очень сильно траванулся жареной рулькой из мариира в... ну так то я могу сочинить любые болезни от рульки какого угодно магазина.А если планируете взыскивать на лечение, ведите себя как взрослый, а не как бабка. нужно ВСЕ- скорая, анализ, анамнез по времени, анализ продукта , посев и пр.
22:20:13 23-11-2024
Гость (17:45:29 23-11-2024) Однажды очень сильно траванулся жареной рулькой из мариира в... Так же в Ярче купил молоко, а оно вода с мерзостью. Написал отзыв, а от туда бред, что мол качество мы контролируем и все такое прочее
07:25:20 25-11-2024
Гость (22:20:13 23-11-2024) Так же в Ярче купил молоко, а оно вода с мерзостью. Написал ... берешь молоко и несешь в ярче, они деньги вернут.
21:12:26 23-11-2024
Нужно более лучше обштрафовать всех предпринимателей.
21:14:02 23-11-2024
Гость (17:45:29 23-11-2024) Однажды очень сильно траванулся жареной рулькой из мариира в... Вам подсказать, как вернуть в кассу съеденный товар, оказавшийся некачественным?😆
23:21:03 23-11-2024
Надо руки мыть перед приемом пищи!!!
И не тянуть с телефончика грязь в рот!!!
09:42:03 25-11-2024
Сейчас каждая рыгаловка мнит себя рестораном!