Никаких ставок, близких к 0%: ЦБ ограничивает льготную ипотеку от застройщика

В России ограничат экстремально низкие ставки по ипотеке. Такое решение уже принято Центробанком

12 мая 2023, 07:00, ИА Амител

Центробанк объявил, что введёт дополнительные серьёзные требования для банков, которые выдают ипотеку по околонулевым ставкам. Это так называемые "ипотеки от застройщика".

Минус это или всё-таки плюс, рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин в новом выпуске рубрики "Гайд по недвижимости" на радиостанции Business FM Барнаул.

Почему низкие ставки по ипотеке хотят убрать?

Центробанк увидел, что, как правило, стоимость жилья, продаваемого по таким условиям, завышается самим застройщиком на 20-30%. Таким образом, полная стоимость кредита оказывается ниже его рыночной цены. А это может создать риск как для самих банков, так и для покупателей.

Если обладатель квартиры вдруг поймёт, что не может выплачивать ипотеку, и захочет продать жильё, то ему придётся это делать по рыночной цене, а не той завышенной, за которую он её брал у застройщика. В итоге человек может оказаться должен банку ещё сверх стоимости жилья 10-30%, заключают эксперты.

Много ли застройщиков Алтайского края выдают льготную ипотеку?

Как правило, такие "ипотеки от застройщика" практикуют те, кто продаёт жильё класса выше среднего. В Алтайском крае таких девелоперов, по мнению Дмитрия Дворядкина, немного. И они почти не завлекают покупателей низкими ставками – состоятельные жители у них покупают квартиры и без того.

Поэтому для нашего региона экстремально низкие проценты не характерны. Чаще всего предлагается небольшой дисконт 1-2% от рыночного уровня.

Как повлияет решение Центробанка на рынок недвижимости?

По мнению Дмитрия Дворядкина, решение ограничить сверхнизкие ставки по ипотеке можно назвать положительным для рынка.

Во-первых, будет возможность увидеть реальную, рыночную цену квартиры. Это сделает ситуацию более прозрачной.

Во-вторых, покупателям будет легче ориентироваться в параметрах сделки.

И напоследок совет от эксперта: если видите слишком привлекательные условия покупки квартиры, обратитесь к специалистам. Они подскажут вам, не скрыты ли за заманчивым рекламным предложением какие-либо нюансы.