Россиян предупредили об отмене ипотек по минимальным ставкам

По мнению специалистов, это может привести к проблемам с реализацией недвижимости на первичном рынке

30 апреля 2023, 11:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России с 1 мая отменят ипотеку с минимальными ставками. Об этом напомнил экономист Николай Кузнецов в интервью агентству "Прайм".

По его словам, это может привести к снижению спроса на жильё на первичном рынке – девелоперам станет сложнее реализовывать квартиры.

Экономист пояснил, что сейчас порог вхождения в ипотеку низкий, закредитованность россиян растёт, как и связанные с этим риски. Из-за увеличения цен на недвижимость между компаниями конкуренция становится выше, считает Кузнецов.