Никого не накажут за смерть собаки-поводыря в новосибирском троллейбусе
Хозяйка пса пока не решила, будет ли она обжаловать решение
17 августа 2024, 13:40, ИА Амител
Следственный комитет поставил точку в деле о гибели собаки-поводыря в Новосибирске от удара током в троллейбусе. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Слепая хозяйка лабрадора Вайта — Ирина Бурмистрова хотела ехать на работу, когда произошла трагедия. Вайт наступил на ступеньки, по которым шёл ток. Пса схватили, отнесли в ветклинику, но врачи сказали, что его больше нет. Ирина начала добиваться наказания виновных, но спустя год дело прекратили. Следователи затруднились ответить, был ли ток в ступеньках опасен для человека.
Также выяснилось, что собаку считают "техническим средством реабилитации", поэтому привлечь кого-то за её гибель по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" сложно.
Сейчас Ирина с адвокатом ждут ответа от прокуратуры на вопрос о компенсации расходов, которые она понесла в связи с гибелью пса.
Ирина не решила, будет ли обжаловать решение Следственного комитета, но главное для нее — это замена старых троллейбусов на безопасные. У нее есть новая собака-поводырь Олдин, но с ним она не ездит на троллейбусах, боясь за его безопасность.
21:07:11 17-08-2024
Выдадут новую собаку в СФР. Да, животные более чувствительны, для человека слабый ток безопасен, а батарейкой можно лошадь убить. Суд прав, уважайте его решение. Собаку жалко.
09:09:30 19-08-2024
Гость (21:07:11 17-08-2024) Выдадут новую собаку в СФР. Да, животные более чувствительны... суды у нас некомпетентны, судят как хотят, без привлечения профильных специалистов, так что насчет прав суд, я сомневаюсь. Здесь просто не стали троллейбусное предприятие напрягать, из городской администрации поди попросили. Как пример некомпетентности, по градостроительным нормам машины ставить ближе 10 метров нельзя к зданиям, чтобы сосульки и снег не повредил машины, а наши водители ставят, и если машины повреждаются из глупости водителей, то суд компенсацию присуждает выплачивать компенсацию УК или ТСЖ. Хотя это именно водитель нарушил правила и он виноват в порче своего имущества. Или когда суд закрывает глаза на нарушение строительных норм, когда подают в суд жильцы соседних домов, что им строящийся дом нарушил инсоляцию. Примеров масса.
09:22:49 19-08-2024
Гость (09:09:30 19-08-2024) суды у нас некомпетентны, судят как хотят, без привлечения п... Абсолютно точно!