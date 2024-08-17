Никого не накажут за смерть собаки-поводыря в новосибирском троллейбусе

Хозяйка пса пока не решила, будет ли она обжаловать решение

17 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Пес Вайт и Ирина / Фото: КП-Новосибирск

Следственный комитет поставил точку в деле о гибели собаки-поводыря в Новосибирске от удара током в троллейбусе. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Слепая хозяйка лабрадора Вайта — Ирина Бурмистрова хотела ехать на работу, когда произошла трагедия. Вайт наступил на ступеньки, по которым шёл ток. Пса схватили, отнесли в ветклинику, но врачи сказали, что его больше нет. Ирина начала добиваться наказания виновных, но спустя год дело прекратили. Следователи затруднились ответить, был ли ток в ступеньках опасен для человека.

Также выяснилось, что собаку считают "техническим средством реабилитации", поэтому привлечь кого-то за её гибель по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" сложно.

Сейчас Ирина с адвокатом ждут ответа от прокуратуры на вопрос о компенсации расходов, которые она понесла в связи с гибелью пса.

Ирина не решила, будет ли обжаловать решение Следственного комитета, но главное для нее — это замена старых троллейбусов на безопасные. У нее есть новая собака-поводырь Олдин, но с ним она не ездит на троллейбусах, боясь за его безопасность.