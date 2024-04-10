Николай Башкатов стал новым главой Курьинского района

Его кандидатуру поддержали 15 из 19 присутствующих депутатов

10 апреля 2024, 09:25, ИА Амител

Замок портфеля / Фото: pxxhre.com

На сессии Совета народных депутатов Курьинского района выбрали нового главу муниципалитета. Им стал бывший глава района, руководитель ДРСУ Николай Башкатов.

Кандидатуру Башкатова поддержали 15 из 19 присутствующих депутатов. Срок полномочий нового главы составляет пять лет.

Также в конкурсе принимали участие еще несколько кандидатов, в том числе Алексей Дуров, глава Солнечного сельсовета, искупавшийся в луже во время паводка.