Глава сельсовета проплыл по улице и раскритиковал помощь от районных властей на Алтае
По словам Дурова, привезенная техника качает воду "по кругу" и не приносит пользы, а улицы села затопило уже полностью, как и канализацию
04 апреля 2024, 18:06, ИА Амител
В Алтайском крае глава сельсовета поселка Солнечный Алексей Дуров проплыл по затопленной улице под музыку из "Пиратов карибского моря", чтобы показать, как поднялся уровень воды в поселке. Как сообщает Mash Siberia, он раскритиковал помощь со стороны районных властей.
По словам Дурова, привезенная техника качает воду "по кругу" и не приносит пользы, а улицы села затопило уже полностью, как и канализацию.
"Глава Первомайского района открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется. Сегодня SOS надо кричать, потому что дальше откладывать решение этой проблемы нельзя", — заявил глава сельсовета.
Само видео было снято по меньшей несколько дней назад, однако активно распространяться в Сети начало лишь сейчас.
18:23:58 04-04-2024
Амик, молодцы, спасибо за смелость! Публикуйте больше таких жизненных, честных, независимых новостей и видеоконтента.
Критика не голословна, кадры говорят сами за себя. Председателю и жителям поселка желаем терпения
18:55:22 04-04-2024
Главное что бы краевые не критиковал! Или ещё того страшнее федеральные...!?
20:05:46 04-04-2024
Так сейчас работает районная власть.
22:11:59 04-04-2024
Деньги все у олигархов, что было тем и помогли, все ограничены финансированием, девяностые не заканчиваются.
07:48:50 05-04-2024
Ловите иноагента, он ведь явно ситуацию хочет дестабилизировать
09:26:23 05-04-2024
"иноагенты раскручивают недостоверные видео о паводке в крае" - все ясно, хватайте его!!!
11:08:34 05-04-2024
насколько я понимаю там раньше были сельхоз угодья, там весенняя вода это было благо и поэтому там всё хорошо росло.. теперь там построили дома, улицы асфальтировали, но весеннее половодье ни куда не делось. сколько бы власти туда денег не бухали, ничего особо не изменится. вон в кутузово вбухали кучу бабал, ливнёвки, покрытие подняли, а что изменилось ? надо просто думать, где и что строит? ну и где и что покупать.