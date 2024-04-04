Глава сельсовета проплыл по улице и раскритиковал помощь от районных властей на Алтае

По словам Дурова, привезенная техника качает воду "по кругу" и не приносит пользы, а улицы села затопило уже полностью, как и канализацию

04 апреля 2024, 18:06, ИА Амител

В Алтайском крае глава сельсовета поселка Солнечный Алексей Дуров проплыл по затопленной улице под музыку из "Пиратов карибского моря", чтобы показать, как поднялся уровень воды в поселке. Как сообщает Mash Siberia, он раскритиковал помощь со стороны районных властей.

По словам Дурова, привезенная техника качает воду "по кругу" и не приносит пользы, а улицы села затопило уже полностью, как и канализацию.

"Глава Первомайского района открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется. Сегодня SOS надо кричать, потому что дальше откладывать решение этой проблемы нельзя", — заявил глава сельсовета.

Само видео было снято по меньшей несколько дней назад, однако активно распространяться в Сети начало лишь сейчас.