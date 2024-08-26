Николай Басков рассказал, что его хотели обмануть мошенники

У него пытались выманить деньги под предлогом помощи пострадавшим в Курской области

26 августа 2024, 08:31, ИА Амител

Николай Басков / Фото: t.me/baskovnikolay

Николай Басков поддержал Ларису Долину, которая стала жертвой мошенников. Он рассказал, что сам чуть не попался на уловку аферистов неделю назад. Его слова передает kp.ru.

Певец сообщил, что ему позвонили якобы из Администрации президента и представились заместителем руководителя Администрации Дмитрием Козаком. Аферист пытался выманить у артиста 9,8 миллиона рублей якобы для помощи пострадавшим в Курской области.

Басков связался с людьми, которые подтвердили, что Козак находится на своем месте. Певец отметил, что он всегда готов помочь и поддержать, но такие уловки вызывают у него недоумение. Он не понимает, зачем высокопоставленному чиновнику просить помощи у артиста.