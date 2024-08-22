Адвокат рассказал, при каком условии Лариса Долина может вернуть квартиру
Ей нужно доказать, что она не могла контролировать свои действия
22 августа 2024, 19:05, ИА Амител
Адвокат Ильдар Мухаметзянов рассказал порталу "Страсти", что певица Лариса Долина может получить обратно квартиру, которую продала мошенникам. Для этого ей нужно будет доказать, что в момент совершения сделки она не могла понимать значение своих действий и руководить ими.
Согласно пункту 1 статьи 177 Гражданского кодекса РФ, если человек не мог контролировать свои действия и осознавать их последствия при совершении сделки, то суд может признать её недействительной.
"Если Лариса Александровна сможет доказать, что находилась в таком состоянии, то у неё будут все шансы вернуть квартиру", — пояснил Мухаметзянов.
Ранее стало известно, что Долина подала иск в суд на покупательницу квартиры в Хамовниках. В качестве истца в деле указана сама певица, а её интересы в суде представляет Пухова М. М. Ответчиком по делу проходит Лурье П. А. Когда состоится заседание, пока неизвестно.
19:35:07 22-08-2024
Что-бы развести старую одесскую еврейку Кудельман надо матёрым хохлом быть.
22:07:12 22-08-2024
Гость (19:35:07 22-08-2024) Что-бы развести старую одесскую еврейку Кудельман надо матёр... Когда хохол родился,еврей заплакал,старинная кулундинская поговорка,услышана в 1962 году 😀😃😄😁
21:03:14 22-08-2024
То есть лохушка продала квартиру, а невинные люди пострадают? Нечестно
22:49:18 22-08-2024
В чём же "мошенничество"? Деньги за квартиру получила, а за то, как распорядилась ими, пусть "жертва" пеняет сама на себя!
06:50:55 23-08-2024
Гость (22:49:18 22-08-2024) В чём же "мошенничество"? Деньги за квартиру получила, а за ... дешево продала, теперь локти кусает или с ее стороны была попытка профинансировать Украину через биткоины, но она сорвалась (раскрыли) и чтобы обезопасить себя от уголовного преследования так повернула, что якобы мошенники...
23:41:39 22-08-2024
долина обездолина
07:37:26 23-08-2024
Зазомбированная Долина против матери-одиночки-миллионерши: кто победит?
История мутная и продолжает мутнеть с каждым днем. Сюжет: певица Долина продала элитную квартиру, а деньги 112 миллионов рублей положила не в банк, а в сумку и отдала какой-то женщине, а теперь требует вернуть квартиру, якобы, ее (Долину) зазомбировали по телефону и приказали отдать деньги на нужды вражеской армии. Плачет на камеру - обманули басурманы, верните мне всё и побыстрее!
Почему-то ее не жаль. Она держит всех за лохов. Да, мошенники настойчивы и ловки, обманывают многих, но чтобы обмануть такую шуструю и прошедшую огни и воды персону как наша Лариса... Эсли это правда, то опозорилась она на весь Израиль.
Хотя смутные сомнения терзают. Долина - не престарелая пенсионерка, одинокая, наивная и запуганная. У нее армия помощников и советников, которых она сейчас подключила к процедуре возвращения квартиры. Почему же она не подключила их раньше?
И в чем она старается нас убедить? Ее по телефону (!) неизвестные люди (!) уговаривают продать квартиру и отдать деньги (112 миллионов - на минуточку!) неизвестной (!) женщине. Что она успешно и сделала. А теперь вдруг прозрела и поняла - ее зазомбировали.
09:19:58 23-08-2024
мутно всё (07:37:26 23-08-2024) Зазомбированная Долина против матери-одиночки-миллионерши: к... да фик их разберет.
а нам полагаетсся раскрыв рот наблюдать и сопереживать, да?
типа мы приобщаемся к прекрасному миру избранных хоть одним глазком?
09:16:49 23-08-2024
Мутная история...
10:52:47 23-08-2024
страшная как моя жизнь
11:05:25 23-08-2024
Гость (10:52:47 23-08-2024) страшная как моя жизнь... просто на чужого походит.
а так не страшная