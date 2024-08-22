Адвокат рассказал, при каком условии Лариса Долина может вернуть квартиру

Ей нужно доказать, что она не могла контролировать свои действия

22 августа 2024, 19:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Адвокат Ильдар Мухаметзянов рассказал порталу "Страсти", что певица Лариса Долина может получить обратно квартиру, которую продала мошенникам. Для этого ей нужно будет доказать, что в момент совершения сделки она не могла понимать значение своих действий и руководить ими.

Согласно пункту 1 статьи 177 Гражданского кодекса РФ, если человек не мог контролировать свои действия и осознавать их последствия при совершении сделки, то суд может признать её недействительной.

"Если Лариса Александровна сможет доказать, что находилась в таком состоянии, то у неё будут все шансы вернуть квартиру", — пояснил Мухаметзянов.

Ранее стало известно, что Долина подала иск в суд на покупательницу квартиры в Хамовниках. В качестве истца в деле указана сама певица, а её интересы в суде представляет Пухова М. М. Ответчиком по делу проходит Лурье П. А. Когда состоится заседание, пока неизвестно.