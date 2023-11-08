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Николай Носков отменил концерты из-за плохого самочувствия

Менеджер певца отмечает, что Носков пока будет восстанавливать здоровье

08 ноября 2023, 18:11, ИА Амител

Фото: vk.com/nikolay_noskov
Фото: vk.com/nikolay_noskov

Российский исполнитель, бывший вокалист группы "Парк Горького" Николай Носков отменил свой небольшой тур по России. Об этом сообщает Mash.

В 2017 году Носков перенес инсульт, после чего ходит только с костылем, а на сцене выступает сидя в инвалидном кресле. В феврале на концерте в Перми Носков смог спеть лишь две песни.

Недавно менеджер артиста сообщил о том, что ближайший тур Николая Носкова по России придется отменить из-за его состояния здоровья. Певец будет восстанавливаться. 

Шоу-бизнес музыка Знаменитости

Комментарии 3

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Элен без ребят

19:14:48 08-11-2023

здоровья этому талантливому и очень сильному человеку!

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Юс

20:53:32 08-11-2023

Как вообще можно петь в кресле, да ещё после инсульта?

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Гость

07:25:31 09-11-2023

Юс (20:53:32 08-11-2023) Как вообще можно петь в кресле, да ещё после инсульта?... Видимо, приходится зарабатывать. Болеть дорого.

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