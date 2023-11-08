Николай Носков отменил концерты из-за плохого самочувствия
Менеджер певца отмечает, что Носков пока будет восстанавливать здоровье
08 ноября 2023, 18:11, ИА Амител
Фото: vk.com/nikolay_noskov
Российский исполнитель, бывший вокалист группы "Парк Горького" Николай Носков отменил свой небольшой тур по России. Об этом сообщает Mash.
В 2017 году Носков перенес инсульт, после чего ходит только с костылем, а на сцене выступает сидя в инвалидном кресле. В феврале на концерте в Перми Носков смог спеть лишь две песни.
Недавно менеджер артиста сообщил о том, что ближайший тур Николая Носкова по России придется отменить из-за его состояния здоровья. Певец будет восстанавливаться.
19:14:48 08-11-2023
здоровья этому талантливому и очень сильному человеку!
20:53:32 08-11-2023
Как вообще можно петь в кресле, да ещё после инсульта?
07:25:31 09-11-2023
Юс (20:53:32 08-11-2023) Как вообще можно петь в кресле, да ещё после инсульта?... Видимо, приходится зарабатывать. Болеть дорого.