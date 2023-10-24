За время лечения он сильно похудел, но динамика, по словам врачей, положительная

24 октября 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: SHOT

Николая Дроздова выписали из больницы после оказанного ему лечения. Об этом сообщает Shot.

Ранее стало известно, что у Дроздова нашли рак предстательной железы. 86-летнему Николаю Николаевичу провели обследование и выписали необходимое лечение. Врачи заверяют, что опухоль Дроздова не опасна для жизни.

Ведущему порекомендовали делать зарядку и придерживаться диеты. За время лечения он сильно похудел.

Сейчас Николай Николаевич будет наблюдаться в поликлинике из-за проблем с сердцем.