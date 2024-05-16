Скончался главный кремлевский художник Сергей Андрияка

По информации СМИ, причиной стал рак кишечника

16 мая 2024, 17:05, ИА Амител

Сергей Андрияка / Источник: страница художника во "ВКонтакте"

Главный кремлевский художник Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет. Об этом рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.

Художник ушел из жизни сегодня, 16 мая, ранним утром. Врачи рассказали близким, что последними словами художника были: "Всех люблю". По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти стал рак кишечника.

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Член Союза художников СССР, академик Российской академии художеств. В 1999 году основал Школу акварели своего имени и был ее бессменным художественным руководителем. В 2012 году открыл еще одно учебное заведение – Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Картины Андрияки хранятся в крупнейших музеях мира и частных коллекциях. Много его работ есть и в первом корпусе Кремля, где также размещены картины его учеников.