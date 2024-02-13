Жизнь в постоянной тревоге и ожидании: звонка, известий, отпуска, возвращения. Свой невидимый фронт

13 февраля 2024, 07:20, Антон Дегтярев

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина

Жены солдат, находящихся на спецоперации, по сути, тоже участники военного конфликта. Они не берут в руки автоматы, не получают орденов, медалей и звезд на погонах. Однако эти женщины сегодня тоже проявляют настоящее мужество. Они собирают помощь для солдат, помогают друг другу, переживают за мужей, пишут им, борются за их права и воспитывают детей. Свои истории жены военных рассказали amic.ru.

Татьяна: "Даже на выходной не выйдешь"

Мужа Татьяны Коробовой забрали на СВО по мобилизации. Он был военным пенсионером в отставке, а после начала мобилизации уехал от Павловского района офицером. За время спецоперации успел принять участвовать во взятии Кременной, Бахмута, Макеевки и "попутешествовал по всей линии фронта". Татьяна сама ездила к нему на передовую и видела, что там происходит.

"Я по всем позициям прошлась. Прилеты были возле меня, на моих глазах гибли люди, это страшно. Не описать. И там понятно, что просто так оттуда не вырвешься. Даже на выходной. Конечно, бывает передышка, но это на час, максимум четыре часа, и все – назад. Удается поговорить с мужем раз в неделю в худшем случае. А если он четыре дня не звонит, начинаю сама "штурмовать" штаб звонками", – рассказывает она.

Когда муж Татьяны уезжал на фронт, он, будучи командиром, "повез туда 900 зеленых пацанов". Большинство из них были несобранными и с "парочкой пакетов". Увидев это, Татьяна открыла для них сборы. За первые пять дней акции Коробова собрала 15 тонн гуманитарной помощи для военных. Теперь возглавляет Комитет семей воинов Отечества в Барнауле и благотворительный фонд "За Добро", который помогает участникам СВО, их семьям и госпиталям.

"Мои близкие друзья крупные предприниматели. Они мне позвонили, сказали, что у них есть машины, способные увезти туда по 5, 10, 20 тонн груза, топливо, водитель тоже за их счет. Вот так мы полтора года, собственно, и возим помощь на СВО. Сначала это был Омск, туда мы ездили вообще каждую неделю, сейчас отправляем машины непосредственно в зону боевых действий. Каждый раз везем автомобиль для солдат и другие вещи: в месяц поступает от 30 до 50 заявок официальных от бойцов. Раз в три-четыре недели у нас фура уходит. Но сейчас сборы "тухлые", на первом этапе можно было собрать на дрон за два дня. Сейчас на дрон собирают месяц, люди стали пассивнее. Но нам жалко тратить деньги на рекламу. Я всегда говорю, что лучше мы оденем подразделение пацанов, чем потратим деньги на рекламу", – отметила Коробова.

Татьяна Коробова с мужем / Фото со страницы Татьяны Коробовой во "ВКонтакте"

Татьяна: "Она готова с мужем рядом лечь помирать"

Как руководитель комитета Татьяна Коробова постоянно общается с женами бойцов, ушедших на СВО. И главная проблема солдатских семей – это отпуска: многие военнослужащие не покидают позиции очень долго. Муж самой Татьяны с начала конфликта еще ни разу не был дома: офицер не может оставить бойцов без контроля. Однако, говорит женщина, в Минобороны все же обещают, что в начале 2024 года оставшиеся мобилизованные, которые еще не отдыхали, отправятся домой. А вот по отпускам контрактников пока информации нет, добавляет она.

"У мотострелков это вообще частая проблема: когда специалист один, и как его отпустить? Не скажешь же: "Украинцы, подождите немножечко, не стреляйте, сейчас мы в отпуска сходим, вернемся, а потом продолжим" – это смешно. И тут тоже надо понимать, сделать выбор, что приоритетнее на данный момент: твой отпуск или победа", – рассуждает Коробова.

Справка: По закону у военного должен быть основной отпуск, также он может взять отпуск по болезни, по личным или семейным обстоятельствам, учебный, по уходу за детьми, для реабилитации, в качестве компенсации или перед увольнением. Если солдат служит менее 10 лет, он имеет право на 30 суток основного отпуска в год. Его должны давать один или два раза в год по желанию военного.

У бойцов есть и "денежные проблемы", рассказывает она. Раньше частым был вопрос получения зарплаты военными, однако сейчас ситуация нормализовалась, а нерешенные есть в основном с выплатами по ранениям и гибели. Часто эмоциональное состояние жен погибших настолько тяжелое, что им трудно собрать документы и правильно подать их в соответствующие органы. И к таким женщинам нужен особенный подход, отмечает Коробова.

"У нас одна из самых тяжелых категорий – погибшие. С женами погибших работаем. Есть разные люди, в том числе полуобморочные. Например, женщина не может шевелиться, у нее тяжелый стресс, она готова с мужем рядом лечь помирать. Приходится помогать и похороны организовывать. А есть жена-кремень, которая принимает ситуацию как факт и делает то, что ей говоришь. Например, женщина, у которой двое детей, лишь слезинку проронила, она кремень, а мама этого бойца в более тяжелом состоянии. Все индивидуально и подход к каждому свой".

Справка: В случае смерти или ранения военного ему или его семье положены выплаты. В случае гибели выплат несколько. Семье платят долг по зарплате военного, разовую выплату 5 млн рублей и 4,5 млн рублей. Положены страховые, региональные выплаты, а также ежемесячная компенсация. Кроме того, назначается ежемесячное пособие на детей и пенсия по потере кормильца. Также семье возмещают 60% ежемесячных расходов на оплату коммунальных платежей, разовых услуг электрика и сантехника и установку стационарного городского телефона.

Татьяна Коробова/ Фото со страницы Татьяны Коробовой во ВКонтакте

Татьяна: "Только не сидите, не тухнете"

Коробова говорит, что благодаря работе с женами участников СВО, уже может "защищать диссертацию по психологии". Иногда это выматывает, признается женщина, но такая работа нужна как воздух.

"Помогаешь, делаешь все, что от тебя зависит, это вытягивает из тебя всю энергию, сама не можешь потом двигаться. Но с женами, которые в тяжелом состоянии необходимо общаться. Тебе надо побыть с ней, проконсультировать, свозить ее в военкомат, чтобы подать документы, еще что-то сделать, а после этого поехать купить генератор (на передовую. – Прим. ред.), собрать детей в кучу и добраться до дома. А вечером у тебя уже нет сил, потому что все эти эмоции влияют на твое внутреннее состояние", – отметила Коробова.

Среди жен есть и такие как Татьяна, которым мало сидеть дома и ждать мужа. Они не могут оставаться пассивными и готовы помогать солдатам.

"У нас в коллективе сейчас работает девочка, которая обратилась ко мне после того как погиб ее супруг. Мы его и привезли. А потом она позвонила, сказала: "Займи меня чем-нибудь". Я говорю: "Приходи, будем работать вместе". И вот она теперь со мной, помогает. Это человек, который сам пережил боль. Она, в том числе, помогает и женам погибших. Чтобы с ума не сходить – просто бери и что-то делай. Все что хочешь. Хочешь вязать носки – вяжи, хочешь возить или фасовать коробки – приходи. Только не сидите, не тухнете. У нас на складе колоссальное количество работы. Четыре стены никого еще не довели до добра. Когда ты движешься, когда ты хоть что-то делаешь, принимать все это проще", – говорит Коробова.

Однако таких солдатских жен у них в фонде только 10%. Большинство волонтеров – пенсионеры. Они через фонд собирают и отправляют для военных "деликатесы" (например, сало), генераторы, тепловизоры, дроны и так далее.

Фура, отправленная фондом "За добро" / Фото со страницы Татьяны Коробовой во "ВКонтакте"

Татьяна: "Обманывать ребенка – значит оттянуть правду"

У Татьяны двое детей и частный дом в поселке Авиатор. Уже второй год женщина живет в сумасшедшем ритме, чтобы успеть все.

"Полдня я у детей только на разъездах: одного надо увезти в школу, другого – в садик, помогать почти некому в городе. У меня мама уже пожилая, она с палочкой, ей в гололед тяжело ходить. Конечно, она поможет где-то, с одним посидит, второго где-то встретит. Это мой помощник, но в целом я одна, и тут нет выбора. Сесть и сидеть с ними двумя тоже не вариант. Все закончится нескоро, поэтому приходится сил набираться, двигаться и двигать других: и успокаивать, и сопли вытирать. Я не могу стоять на месте вообще. Два дня дома посижу, и у меня начинается ломка", – делится Коробова.

Детям она рассказывает правду о том, где находится и что делает их отец. Считает: нужно говорить все как есть, даже если случилась трагедия и глава семейства погиб:

"Ребенок в любом возрасте воспримет эту ситуацию. Да, он будет переживать, но родственники ему помогут. Обманывать ребенка – значит оттянуть правду. Да и когда отец отдал свою жизнь за нашу Родину, что может быть достойнее? Наверное, ничего. Поэтому ребенок должен все знать, и неважно, как долго от него скрывали. У меня на дочь смотрят все в школе с восхищением и собирают всегда гуманитарку".

Школьники тоже пишут письма и отправляют сделанные своими руками подарки участникам СВО.

"У нас дети плакат подготовили, девушка нам его привезла, водитель фуры его довез на фронт. И потом через месяц мне ночью видеосообщения приходят: бойцы записали ролик о том, что получили плакат. Я скидываю его в школу. Запись выводят на экран и в актовом зале показывают, как бойцы благодарят детей за этот плакат. Там настоящий аншлаг был, такие эмоции. Все рыдали – и педагоги, и дети. Все повернулись к моей дочери, смотрели на нее, потому что увидели там ее папу. У нее была гордость за папу. А что еще может испытывать ребенок – только гордость", – рассказывает Коробова.

Узнать о сборах фонда и поддержать его можно здесь.

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Виктория: "Ждем, когда выплатят зарплату за полгода"

У жительницы Барнаула Виктории муж, участник СВО, уже несколько месяцев не получает зарплату. Он ушел по мобилизации в сентябре 2022 года, в конце января 2023-го его отправили на передовую.

С 7 апреля по 26 мая 2023 года бойцу дали отпуск. Мужчина приехал домой и задержался, в часть вернулся только в июне. Почему так произошло, девушка не рассказывает. Но из-за этого выплаты прекратились. В итоге с июля и следующие шесть месяцев денег им не платили, а это около 200 тысяч рублей в месяц.

В конце ноября Виктория пожаловалась в прокуратуру. Причем в Барнауле ей никто не ответил, и она обратилась напрямую на сайт главной военной прокуратуры. Обращение ушло дальше – в часть, где числился ее муж. В начале января пришел ответ, что бойца в части восстановили, а зарплату выплатят в феврале.

"Через прокуратуру все решили. Они там уже проверки провели, разбирательства. Пришел ответ, что восстановили. Муж обращался, сказали ожидать. Сейчас ждем, когда выплатят зарплату за полгода. Если ничего не будет, к юристам обратимся, подадим заявление на моральный ущерб", – делится планами Виктория.

Справка: Минимальная зарплата участников СВО – 195 тысяч рублей. Она состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия. Возможны и доплаты из региональных бюджетов. Кроме того, военным платят деньги за уничтожение военной техники противника. Выплаты предусмотрены и за участие в активном наступлении, и за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.

Пока муж находился на СВО, Виктория родила ему сына. Сейчас мальчику шесть месяцев. С малышом ей помогает только мама. Заработок мужа – главное материальное подспорье для семьи.

Виктория радуется, что супругу давали отпуск целых два раза: весной и после рождения ребенка в 2023 году. Пообщаться супругам удается редко.

"Сейчас мой муж находится на передовой. Он звонит, а до него сложно дозвониться, связь прерывается. Спросишь, как он, жив-здоров ли, все ли нормально, и на этом разговор ограничивается. Я не звоню, потому что смысла нет, вечно абонент недоступен, жду, когда он позвонит. Раз в две недели нам точно удается поговорить", – рассказывает Виктория.

Сумка военного / Фото: Екатерина Смолихина

Елизавета: "Дети постоянно спрашивают, где папа"

У Елизаветы Ушаковой из Тальменского района муж приезжал домой в отпуск около двух месяцев назад. Мужчина провел со своей семьей примерно 14 дней.

Раз в полгода ему стабильно дают отдохнуть, подчеркивает она. Созваниваются примерно раз в неделю, однако связь по большей части плохая, говорит Елизавета. В основном общаются по переписке.

В семье Ушаковых двое маленьких детей. Старшему – четыре года, младшему – два, у него инвалидность. Молодой маме помогают дедушки и бабушки. Да и сама она все время проводит с малышами.

Подробностей о службе мужа она не знает. Главное, что он жив и не ранен. Но порой накатывает отчаяние, справляться приходится самой - психолога у Елизаветы нет.

"Если что-то такое надо сделать, где нужна мужская сила, нанимаю людей, плачу им за работу. Какие-то дела делаем сами. Бывает по-разному – и усталость, когда все надоест, и боевое настроение. Моментами все ощущается тяжело, в первую очередь – в моральном плане. Дети постоянно спрашивают, где папа. Но потом берешь себя в руки и ждешь, надеешься, что все будет хорошо. В моем селе есть еще жены участников СВО, я с девочкой одной общаюсь, созваниваемся. Взаимная поддержка помогает", – поделилась она.

Солдат / Фото: amic.ru

Екатерина: "Некоторые семьи распадаются"

Муж жительницы Барнаула Екатерины – контрактник, служит в армии уже 10 лет. Раньше они жили в Туве, а потом семья переехала в Алтайский край, так как мужа перевели в часть в Алейске. На СВО мужчина с первых дней конфликта. И поначалу солдатам приходилось нелегко, рассказывает Екатерина.

"Они занимались зачисткой деревень, населенных пунктов. Жили все время в блиндаже, некоторые селились в пустых домах. Они все полностью покупали, строились полностью за свой счет. Элементарно 100 тысяч рублей я скидывала ему, чтобы вся его команда – человек 10 – сделали себе кровати. Еду они покупали вместе, скидывались по пять тысяч рублей. Сначала на одну неделю покупали, потом – на другую", – рассказала она.

За два года мужу Екатерины посчастливилось побывать в отпусках целых четыре раза. С отъездами домой сложностей у него не было, потому что он командир роты. Проблемы с отдыхом в основном касаются мобилизованных, отмечает девушка.

Сейчас муж Екатерины работает со срочниками в приграничных областях. Там, по ее словам, надбавки за службу в условиях риска для жизни долго не платили, хотя люди и погибают, и получают ранения. Только после обращения в Минобороны воинам все пересчитали и выплатили деньги.

Справка: Военные, которые служат в условиях, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, должны получать ежемесячную надбавку в размере до 100% оклада по воинской должности.

Фото: Екатерина Смолихина

Семья Екатерины проверку спецоперацией не выдержала: супруги разводятся. По ее словам, проблемные ситуации возникают во многих семьях из-за психического состояния вернувшихся мужей.

"Кто-то живет в частном доме, у кого-то много детей, и все ложится на жену, а мужья приезжают не полностью здоровы. Конечно, после СВО никто не вернулся прежним человеком. Все меняются, у людей появляются проблемы с психикой. И, вообще, достаточное количество браков распадается, потому что – я не знаю, у кого какие причины, – кто-то приходит агрессивным, кто-то пьет. Это очень страшно. И им тяжело здесь, и женам тяжело. Первые три месяца я вообще была с мужем без связи, и не знаешь, жив он там или нет, голодный или нет", – рассказывает она.

Сейчас государство не выделяет семейного психолога, чтобы он помогал наладить взаимоотношения между супругами в таких ситуациях, говорит девушка. Реабилитацию предоставляют по запросу в специальных учреждениях (например, в "Фонде защитников Отечества"), однако многие солдаты ею не пользуются. При этом кто-то может справиться с психологической нагрузкой сам, а кто-то – нет, способен сорваться на близком, и ситуация может дойти до домашнего насилия, говорит женщина.

"Если человек, который пришел с СВО в отпуск, не поднимает на тебя руку, то просто нужно помогать ему и поддерживать. Ты как угодно можешь отвлекать, работать или чем-то другим заниматься. Но если это угрожает твоей жизни, то терпеть нельзя. Я отключилась от этой ситуации – мне важнее моя жизнь", – поделилась она.

Фото: unsplash.com

Екатерина: "Сейчас я работаю в такси"

Развода Екатерина не боится, потому что может себя обеспечить. За время СВО она сменила несколько мест работы. В первое время в Барнауле она трудилась по специальности в полиции, а затем – юристом. Сейчас хочет уйти в индустрию красоты и учится. Параллельно с учебой водит такси, потому что "не может сидеть дома без дела".

"Я жила в военном городке, и там вообще практически никто из жен не работал. Если они трудились, то на гражданских должностях в воинских частях, в которых они живут. А зарплата там 20 тысяч рублей. Они в основном занимаются воспитанием детей, некоторые что-то шьют, вяжут. Я дома сидеть не могу. Сейчас таксую, езжу и просто город изучаю", – рассказала она.

Между тем льготы, положенные для военных, ее семья получает, говорит Екатерина. Дети могут выбрать школу и получают бесплатное питание.

"Ребенок получил школу вне очереди, по льготе, нас без проблем взяли в лицей, в который мы хотели пойти. Я больше ни в чем не нуждалась, больше ничего и не нужно. Денежное довольствие у них сейчас очень высокое, так что льготы тут больше и не нужны. Они необходимы, только когда солдат погиб", – отметила девушка.

Справка: Для семей военнослужащих действует ряд льгот. Школьники и учащиеся колледжей получают бесплатное горячее питание один раз в день, детей военных без очереди зачисляют в детсады и освобождают от платы за присмотр и уход. Также у детей солдат есть льготы по зачислению в школы и вузы, они могут рассчитывать и на путевки в лагеря отдыха. Членам семей солдата помогают найти работу. Они освобождаются от начисления пеней за ЖКХ и пр.

Машина такси / Фото: unsplash.com

Татьяна: "Отдали бы все деньги, чтобы мужей вернули домой"

У Татьяны – жены участника СВО и жительницы Тальменского района – двое детей. Младшему всего четыре месяца. И без мужа справляться в селе нелегко: надо самой колоть дрова, носить тяжести, управляться по хозяйству и делать всю мужскую работу. Татьяна очень волнуется за мужа и находится в постоянном эмоциональном напряжении.

"Моего мужа один раз отпустили в отпуск, это было на Новый год, на две недели. Больше отпуска не было. Во второй его не пустили, потому что он был на больничном. Обидно, когда человек приезжает оттуда, привыкает к дому и опять туда уезжает. И потом просто ждешь звонка. Они покупают за свой счет спутниковые тарелки, ставят их, и два раза в неделю мы созваниваемся. Правда, особо не поговорить, потому что связь плохая", – рассказала Татьяна.

С детьми Татьяне помогают бабушки. Иногда с младшим ребенком остается сын, которому самому всего лишь пять лет. Но в основном по дому приходится делать все одной, говорит она.

Фото: unsplash.com

Справляться с эмоциональным напряжением помогают другие солдатские жены. Они общаются и вместе собирают посылки бойцам. И все с нетерпением ждут, когда спецоперация наконец закончится и их мужья вернутся домой.

"Отдали бы все деньги, чтобы мужей вернули домой. Почему они должны так страдать? Это самая больная тема для нас. Все мы ждем, переживаем буквально каждый день – думаем, не дай Бог что случится. Сидишь как на иголках. Если чья-то жена что-то о наших мужчинах узнает, сразу пишет в группу общую, что все хорошо. Главное сейчас, чтобы все закончилось побыстрее", – говорит Татьяна.

Девушка надеется, что в следующий раз муж снова вернется к ней живым и здоровым и больше уже никуда не уедет.