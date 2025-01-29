Nirvana в исполнении симфонического оркестра. Amic.ru дарит билеты на концерт в Барнауле

Концерт состоится 9 марта во Дворце культуры Барнаула

29 января 2025, 21:18, ИА Амител

Hard Rock Orckhestra / Amic.ru

9 марта во Дворце культуры Барнаула прозвучат хиты культовой американской рок-группы Nirvana в исполнении Hard Rock Orckhestra. Зрители с головой окунутся в неподдельную романтику девяностых под трогательную мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей.

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Напомним, что Hard Rock Orchestra с 2018 года дал множество концертов по всей стране – от Санкт-Петербурга до Магадана. Ежегодные выступления в Кремлевском дворце собирают аншлаги из любителей рок-музыки, а команда часто появляется на Первом канале и в эфире федеральных радиостанций.