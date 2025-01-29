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В Барнауле покажут "фееричный коктейль" из кельтских мелодий и ирландских танцев

В составе труппы чемпионы и призеры международных и европейских соревнований по ирландским танцам

29 января 2025, 17:45, ИА Амител

В Барнауле 20 марта 2025 года в ДК "Мотор" представят ирландское танцевальное шоу Celtica – настоящее знакомство с танцевальной и музыкальной культурой Ирландии.

"Celtica – это фееричный коктейль из самобытных кельтских мелодий, фирменного ирландского степа, живой музыки и завораживающего пения солистов. Энергия движения, отточенность и синхронность, яркие костюмы и невероятные ритмы. Celtica – шоу в лучших традициях Ирландии", – отметили организаторы выступления.

В шоу полностью живой звук. Витиеватые ритмы ирландских рилов и джиг исполнят на скрипке, флейте, гитаре и, конечно же, бойране – традиционном ирландском инструменте.

В составе труппы лучшие танцоры более чем с десятилетним танцевальным стажем, чемпионы и призеры международных и европейских соревнований по ирландским танцам, проходившие обучение у признанных мировых звезд ирландского танца – Колина Дана, Джона Кэрри, Ронана МакКормака, Энтони Шарки, Брендана де Галли и других.

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Комментарии 2

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Коль

18:49:29 29-01-2025

Наша Калинка-Малинка в сто раз лучше!!!

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Musik

13:25:47 30-01-2025

Коль (18:49:29 29-01-2025) Наша Калинка-Малинка в сто раз лучше!!! ... Лапти на ВБ закажите.

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