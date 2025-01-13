Нижегородец, жестоко убивший дочь и жену, мог быть под действием наркотиков
Трагедия произошла 12 января в Балахне
13 января 2025, 22:36, ИА Амител
35-летний мужчина, жестоко расправившийся с женой и полуторагодовалой дочерью в Балахне Нижегородской области, мог находиться под действием наркотиков. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на правоохранительные органы.
Трагедия произошла вечером 12 января в квартире на улице Бумажников. Нижегородец до смерти забил дочь тупым предметом, а жену ранил ножом, от чего она скончалась. Сам мужчина попытался покончить с собой.
Как сообщил источник издания, мужчина мог пойти на такое под воздействием наркотических веществ. Известно, что он занимался бизнесом и владел тремя фирмами по продаже автомобильных деталей. Сейчас он находится в реанимации.
23:36:22 13-01-2025
Даже если узнал про измену и о том, что малышка не от него, всё равно этому психопату место на мыловарне: статус рогоносца при таком варварстве не есть смягчающее вину обстоятельство!
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Гость (23:36:22 13-01-2025) Даже если узнал про измену и о том, что малышка не от него, ... Не надо заранее искать ему оправданий. Зверюга. Наркот.
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Гость (23:36:22 13-01-2025) Даже если узнал про измену и о том, что малышка не от него, ... Лихо вы выводы сделали об измене