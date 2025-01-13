Нижегородец, жестоко убивший дочь и жену, мог быть под действием наркотиков

Трагедия произошла 12 января в Балахне

13 января 2025, 22:36, ИА Амител

Нож / Фото: unsplash.com / Dylan Hunter

35-летний мужчина, жестоко расправившийся с женой и полуторагодовалой дочерью в Балахне Нижегородской области, мог находиться под действием наркотиков. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла вечером 12 января в квартире на улице Бумажников. Нижегородец до смерти забил дочь тупым предметом, а жену ранил ножом, от чего она скончалась. Сам мужчина попытался покончить с собой.

Как сообщил источник издания, мужчина мог пойти на такое под воздействием наркотических веществ. Известно, что он занимался бизнесом и владел тремя фирмами по продаже автомобильных деталей. Сейчас он находится в реанимации.