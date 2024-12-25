В Барнауле свекровь осудили за подготовку убийства бывшей невестки
Она пообещала заплатить предполагаемому убийце полтора миллиона рублей
25 декабря 2024, 18:35, ИА Амител
Суд вынес приговор 59-летней жительнице Барнаула, которая готовила заказное убийство бывшей невестки. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.
"В 2022 году у осужденной скончался ее единственный сын, а уже через несколько месяцев женщина узнала, что у снохи появился новый мужчина", – рассказали в пресс-службе краевого СК.
Опасаясь потерять связь с внуком и испытывая личную неприязнь, женщина решила организовать убийство.
В феврале 2023 года она встретилась с предполагаемым исполнителем, участвовавшим в оперативно-разыскных мероприятиях, и передала ему задаток в 150 тысяч рублей, пообещав дополнительно выплатить полтора миллиона после исполнения заказа.
Чтобы избежать подозрений, женщина настаивала, чтобы убийство было совершено в другом регионе, когда жертва будет в гостях у родственников. Планам осужденной помешали сотрудники уголовного розыска, которые задержали ее до реализации задуманного.
Собранные Следственным комитетом доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
03:37:03 26-12-2024
кто хранит в семье любовь? ну конечно же, свекровь!
08:07:23 26-12-2024
Все анекдоты про тещу, но свекровь, да еще в паре с золовкой - вот самые страшные враги семьи, они невестку ненавидят еще до ее появления в поле зрения сына.