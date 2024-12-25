НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле свекровь осудили за подготовку убийства бывшей невестки

Она пообещала заплатить предполагаемому убийце полтора миллиона рублей

25 декабря 2024, 18:35, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Суд вынес приговор 59-летней жительнице Барнаула, которая готовила заказное убийство бывшей невестки. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

"В 2022 году у осужденной скончался ее единственный сын, а уже через несколько месяцев женщина узнала, что у снохи появился новый мужчина", – рассказали в пресс-службе краевого СК.

Опасаясь потерять связь с внуком и испытывая личную неприязнь, женщина решила организовать убийство.

В феврале 2023 года она встретилась с предполагаемым исполнителем, участвовавшим в оперативно-разыскных мероприятиях, и передала ему задаток в 150 тысяч рублей, пообещав дополнительно выплатить полтора миллиона после исполнения заказа.

Чтобы избежать подозрений, женщина настаивала, чтобы убийство было совершено в другом регионе, когда жертва будет в гостях у родственников. Планам осужденной помешали сотрудники уголовного розыска, которые задержали ее до реализации задуманного.

Собранные Следственным комитетом доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Арест / Фото: unsplash.com / niu niu

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По информации СМИ, злоумышленник решил вернуться на место преступления, а при обыске у него нашли окровавленную одежду
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Алтайский край Убийство Происшествия

Комментарии 2

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Гость

03:37:03 26-12-2024

кто хранит в семье любовь? ну конечно же, свекровь!

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Анна

08:07:23 26-12-2024

Все анекдоты про тещу, но свекровь, да еще в паре с золовкой - вот самые страшные враги семьи, они невестку ненавидят еще до ее появления в поле зрения сына.

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