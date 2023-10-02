Нобелевскую премию по медицине вручили за изучение вакцин от COVID
Ученые сделали важные открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот
02 октября 2023, 21:10, ИА Амител
Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получат венгерская ученая Кталин Карико и ее коллега, американец Дрю Вайсман. Об этом сообщила Нобелевская ассамблея Каролинского института Стокгольма.
Отмечается, что ученые сделали важные открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, которые поспособствовали разработке мРНК-вакцин от коронавируса.
В пресс-релизе ассамблеи сказано, что работа Карико и Вайсмана позволила значительно ускорить разработку вакцины во время распространения опасного вируса.
Также результаты их работы можно будет использовать при создании вакцин от других болезней.
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