Нобелевскую премию по медицине вручили за изучение вакцин от COVID

Ученые сделали важные открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот

02 октября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получат венгерская ученая Кталин Карико и ее коллега, американец Дрю Вайсман. Об этом сообщила Нобелевская ассамблея Каролинского института Стокгольма.

Отмечается, что ученые сделали важные открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, которые поспособствовали разработке мРНК-вакцин от коронавируса.

В пресс-релизе ассамблеи сказано, что работа Карико и Вайсмана позволила значительно ускорить разработку вакцины во время распространения опасного вируса.

Также результаты их работы можно будет использовать при создании вакцин от других болезней.