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Эффективность нового препарата от рака достигает 100%, заявил онколог

По словам эксперта, лекарство хорошо переносится и не имеет серьезных побочных эффектов

30 сентября 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новый российский препарат для лечения рака может достигать 90-100% эффективности, заявил агентству РИА Новости врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России Игорь Погребняков.

По его словам, лекарство может применяться для лечения различных видов опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи.

При этом препарат хорошо переносится и не имеет серьезных побочных эффектов. Но есть и противопоказание – порфириновая болезнь.

Ранее исследователи из университетов Суррея и Оксфорда назвали тревожные симптомы, которые возникали у людей за несколько лет до начала развития рака.

Кроме того, недавно ученые также опровергли информацию о том, что употребление перекиси водорода помогает бороться с болезнями. Напротив, выяснилось, что питье перекиси приводит к формированию раковых клеток и инсультам.

Здоровье онкология

Комментарии 3

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Гость

14:20:58 30-09-2023

Сохранить статью надо! А то сейчас спрячут от народа...

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Гость

20:42:08 30-09-2023

Очень громкое заявление, нуждается в доказательствах

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Афиноген

08:20:04 02-10-2023

Гость (20:42:08 30-09-2023) Очень громкое заявление, нуждается в доказательствах... У нас главное прокукарекать.

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