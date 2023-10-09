Нобелевскую премию присудили за исследование роли женщин на рынке труда

Ученая рассказала о доходах женщин и их участии на рынке труда

09 октября 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Нобелевскую премию по экономике присудили американке Клаудии Голдин "за улучшение понимания роли женщин на рынке труда", сообщает телеканал "360".

Голдин в своем исследовании рассказала о доходах женщин и их участии на рынке труда, чтобы показать основные причины гендерного разрыва.

"Понимание роли женщин в сфере труда важно для общества. Благодаря исследованию мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в ее основе факторах и о том, какие барьеры потребуется устранить в будущем", - указали в Нобелевском комитете.

Отмечается, что Голдин изучила архивы и собрала данные по США за более чем 200-летний период. Она выяснила, что в течение этого времени участие женщин на рынке труда не имело тенденции к росту.

Напомним, Нобелевскую премию по медицине вручили за изучение вакцин от COVID.