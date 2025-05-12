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"Ночь музеев — 2025" охватит почти 100 площадок в Алтайском крае

Мероприятие пройдет под общей темой "Герои"

12 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Музейная ночь / Фото: Министерство культуры Алтайского края
Музейная ночь / Фото: Министерство культуры Алтайского края

17 мая в Алтайском крае пройдет ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев – 2025". Об этом сообщает региональное Министерство культуры.

Для посетителей свои двери откроют более 100 культурных площадок по всему региону. "Ночь музеев" в 2025 году пройдет под общей темой "Герои".

В Алтайском крае акция также будет посвящена следующим темам:

  • 80 лет Победы в Великой Отечественной войне;
  • 295 лет со дня образования Барнаула;
  • 20 лет акции "Ночь музеев" в Алтайском крае;
  • 250 лет со дня рождения горного инженера, библиотекаря, губернатора Петра Фролова;
  • 90 лет со дня рождения советского космонавта Германа Титова;
  • Год десятилетия детства (до 2027 года).

В Барнауле торжественное открытие "Ночи музеев" состоится в парке культуры и отдыха "Центральный", где жителей и гостей краевой столицы ждут 17 мая в 18:00. Познавательные музейные программы будут длиться с 19:00 и до самой ночи.

Со сводной программой акции в Барнауле и муниципальных образованиях Алтайского края можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры.

Мероприятия у музея

"Ночь музеев" в 2025 году в Барнауле пройдет под общей темой "Герои"

Мероприятие состоится в ночь на 18 мая в парке культуры и отдыха "Центральный"
НОВОСТИКультура
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