Мероприятие пройдет под общей темой "Герои"

12 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Музейная ночь / Фото: Министерство культуры Алтайского края

17 мая в Алтайском крае пройдет ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев – 2025". Об этом сообщает региональное Министерство культуры.

Для посетителей свои двери откроют более 100 культурных площадок по всему региону. "Ночь музеев" в 2025 году пройдет под общей темой "Герои".

В Алтайском крае акция также будет посвящена следующим темам:

80 лет Победы в Великой Отечественной войне;

295 лет со дня образования Барнаула;

20 лет акции "Ночь музеев" в Алтайском крае;

250 лет со дня рождения горного инженера, библиотекаря, губернатора Петра Фролова;

90 лет со дня рождения советского космонавта Германа Титова;

Год десятилетия детства (до 2027 года).

В Барнауле торжественное открытие "Ночи музеев" состоится в парке культуры и отдыха "Центральный", где жителей и гостей краевой столицы ждут 17 мая в 18:00. Познавательные музейные программы будут длиться с 19:00 и до самой ночи.

Со сводной программой акции в Барнауле и муниципальных образованиях Алтайского края можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры.