"Ночь музеев — 2025" охватит почти 100 площадок в Алтайском крае
Мероприятие пройдет под общей темой "Герои"
12 мая 2025, 12:15, ИА Амител
17 мая в Алтайском крае пройдет ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев – 2025". Об этом сообщает региональное Министерство культуры.
Для посетителей свои двери откроют более 100 культурных площадок по всему региону. "Ночь музеев" в 2025 году пройдет под общей темой "Герои".
В Алтайском крае акция также будет посвящена следующим темам:
- 80 лет Победы в Великой Отечественной войне;
- 295 лет со дня образования Барнаула;
- 20 лет акции "Ночь музеев" в Алтайском крае;
- 250 лет со дня рождения горного инженера, библиотекаря, губернатора Петра Фролова;
- 90 лет со дня рождения советского космонавта Германа Титова;
- Год десятилетия детства (до 2027 года).
В Барнауле торжественное открытие "Ночи музеев" состоится в парке культуры и отдыха "Центральный", где жителей и гостей краевой столицы ждут 17 мая в 18:00. Познавательные музейные программы будут длиться с 19:00 и до самой ночи.
Со сводной программой акции в Барнауле и муниципальных образованиях Алтайского края можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры.
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