"Ночь музеев" в 2025 году в Барнауле пройдет под общей темой "Герои"

Мероприятие состоится в ночь на 18 мая в парке культуры и отдыха "Центральный"

12 марта 2025, 11:35, ИА Амител

Мероприятия у музея "Город" / Фото: amic.ru

17 мая Алтайский край в 20-й раз присоединится к акции "Ночь музеев" – в этом году она пройдет под общей темой "Герои". Согласно сообщению на официальной странице барнаульского оргкомитета "Музейной ночи" во "ВКонтакте", 11 марта состоялось второе заседание комитета с участием руководителей и специалистов региональных музеев.

Отмечается, что торжественное открытие "Ночи музеев" в Барнауле начнется 17 мая в 18:00 в парке культуры и отдыха "Центральный". На большинство площадок вход будет свободным, а на некоторые для взрослых стоимость билета составит 150 рублей. Купить их можно будет в кассе музеев, онлайн или по Пушкинской карте.

Бесплатный вход на акцию будет для участников СВО и членов их семей, а также для многодетных. Школьники с 7 до 14 лет смогут приобрести билет за 50 рублей.