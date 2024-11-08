Как на Северном полюсе. Ученый о том, почему на Алтае все чаще будут полярные сияния

За последний год жители региона все чаще наблюдают яркое природное явление

08 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Полярное сияние над Алтаем / Фото создано в нейросети DALL-E

На протяжении последних двух лет на территории Алтайского края можно наблюдать яркие полярные сияния. Фото ярко-алого неба сразу заполоняют безграничное пространство интернета. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала amic.ru, почему подобные природные явления можно увидеть в наших широтах. По словам ученой, мы и в будущем часто будем наблюдать подобные сияния, хоть они и не будут такими же яркими, как на Северном полюсе.

Что такое полярное сияние?

Это результат взаимодействия атмосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра. Солнечный ветер – это поток высокоэнергетических электронов и протонов, резко увеличивающийся по интенсивности во время вспышек на Солнце. По словам Андруховой, налетая на магнитную оболочку Земли, потоки заряженных частиц приводят к сжатию магнитных силовых линий со стороны Солнца. В результате у Земли появляется магнитный хвост. Когда эти заряженные частицы попадают в атмосферу Земли, происходит процесс ионизации, и мы наблюдаем такое свечение. Обычное полярное сияние хорошо видно на магнитных полюсах нашей планеты, так как концентрация ионизирующих частиц там значительно выше из-за конфигурации электромагнитного поля Земли. Иногда эти вспышки бывают настолько мощными, что сияние могут заметить даже жители Сибири. Это крайне редкое явление для наших широт.

Смена полюсов

По словам Татьяны Андруховой, проявления полярных "светил" зависят от высоты, географического положения, солнечной активности, возмущения магнитного поля Земли. Однако проблема полярных сияний более сложная, чем кажется.

"Мы не можем количественно описать это явление, предсказать заранее многие закономерности предстоящего полярного сияния, неясна связь полярного сияния с погодой", – уверена ученая.

Физик утверждает: в самом начале нового века наше светило поменяло направление своего магнитного поля на противоположное: его северный магнитный полюс, который был в Северном полушарии, теперь находится в Южном. Переворот магнитных полюсов зарегистрировали специалисты НАСА, хотя такое событие не уникальное. Магнитные полюса Солнца останутся теперь на новых местах до следующего перехода, который случается с регулярностью часового механизма. Происходит это раз в 22 года.