И подготовил невероятный праздник с пожарной машиной, самокатами и подарками для всех

08 сентября 2023, 08:30, ИА Амител erid: LjN8KbYjg

Фото: Евгения Савина / amic.ru

Второй год подряд барнаульский завод "Нортек" устраивает веселый, яркий и шумный праздник для детей своих сотрудников в преддверии начала учебного года. Кажется, в этот раз здесь предугадали все желания ребят. Это неудивительно, ведь на предприятии убеждены: развивать социальную культуру – очень важно. Amic.ru тоже пригласили, и даже нам, взрослым и всегда таким занятым, удалось повеселиться.

"Пришли, потому что любим завод"

Праздник под девизом "Нортек" на 5+!" состоялся 2 сентября и совпал с празднованием Дня города в Барнауле. Однако даже в такой день, оказавшийся еще и дождливым, на Аллею шинников на Космонавтов (где и расположен завод) съехались десятки семей с детьми.

"Мы, как и обещали, делаем этот праздник постоянным и регулярным для работников и детей нашего предприятия. Два года подряд праздновали День защиты детей, второй год – первое сентября, и, конечно, Новый год, когда тоже собираем ребятишек, и они играют, веселятся вместе со своими родителями", – отметил технический директор завода Александр Баяндин.

Александр Баяндин / Фото: Евгения Савина / amic.ru

О том, почему праздник нельзя было пропустить, нам рассказали сами сотрудники. День знаний в "Нортеке" – это мероприятие для детей, и забота о каждом ребенке здесь чувствуется. Ребята, побывавшие на мероприятии в прошлом году, нового праздника ждут.

"Здесь все мероприятия классные – Новый год, первое сентября, День защиты детей. Почему пришли сюда в День города? Потому что мы любим наш завод, ребенок уже знает, что здесь очень весело, и ждет", – рассказала инженер-технолог подготовительного цеха Наталья Шемякина. Наталья Шемякина с дочкой / Фото предоставлено Натальей Шемякиной

1000 и одно развлечение

Для детей на Аллее шинников не только организовали, но и продумали до мелочей сразу несколько игровых зон – здесь и площадка, которую нужно проехать по правилам дорожного движения, и "настолка" с кубиком, где ребята сами путешествуют по игровому полю, и творческая зона, где из простой баночки получался красочный органайзер для канцелярских принадлежностей.

















































































Праздник / Фото: Евгения Савина / amic.ru

Многим ребятам пришлось по душе рисование на большом стенде и забавная фотозона с огромными карандашами. Кто-то танцевал, кто-то примерял очки дополненной реальности. Более взрослые ребята интересовались стендом "Финансовая грамотность", а нас самих – журналистов amic.ru – впечатлила пожарная машина и выступление самокатеров-трюкачей. Кстати, попробовать научиться трюкам на самокате и велосипеде тут мог любой из ребят: им помогали тренеры известной барнаульской школы.

"Мне интересно в конкурсах участвовать – в спортивных, на логику – и получать призы. Тут очень прикольно, классно, весело, радужно", – поделилась впечатлениями пятиклассница Саша Кононова, у которой на заводе работает папа.

Саша с братом на празднике / Фото: Евгения Савина / amic.ru

Еще в одной зоне организовали уютное пространство "на подушках" – там ребята с удовольствием давали интервью для видеосюжетов "Взгляд снизу", отвечая на вопросы о маминой и папиной работе и своих смелых планах (ролики скоро появятся в социальных сетях "Нортека").

Маленький кадет не мог нарадоваться пожарной машине, а многие малыши – гигантскому доброму белому мишке, символу "Нортека", с которым можно было обняться.

Настоящая "пожарка" / Фото: Евгения Савина / amic.ru

На празднике работала настоящая полевая кухня, а еще всех-всех угощали попкорном. В конце всех ожидало веселое "Химическое шоу" от команды аниматоров и, конечно же, вручение призов. Корзины со сладостями получили самые активные, и все без исключения – рюкзачок и зонтик с логотипом "Нортек"."Я наслышана, что здесь постоянно проводят мероприятия. Мы участвуем первый раз, но нам очень нравится, дочка в восторге. По-моему, это лучше, чем вчерашняя линейка школе", – отметила сотрудник подготовительного цеха Нина Кораблина, пришедшая на праздник с дочкой-первоклассницей Настей в нарядной форме. Нина Кораблина с дочкой / Фото: Евгения Савина / amic.ru

Кстати, все первоклашки нам подтвердили: они гордятся, что пошли в школу, и обязательно будут учиться на пятерки.

"Нравится то, что внимание обращают на нас и на наших детей, помогают нам. Я здесь 11 лет работаю, супруга – 10 лет, дед отсюда на пенсию ушел", – рассказал сотрудник завода Николай Шефер.

Николай Шефер / Фото: Евгения Савина / amic.ru

Здесь продолжают династии

Общаясь с коллективом "Алтайского шинного", как по старинке называют завод, мы не раз встретили семьи, где на предприятии работают оба родителя или, например, дедушка и бабушка. Особенная история, которой гордится "Нортек", – семейные династии.

"Династий на предприятии очень много, и это не может не радовать. Я сам, скажем так, отчасти из династии – мама здесь 35 лет отработала, я 23-й год работаю. Мы хотим, чтобы династий было больше, чтобы дети видели, что завод, где работают их родители, – это нормальное современное предприятие, которое хочет работать со всеми своими сотрудниками и радовать их, устраивать такие праздники", – подчеркнул Александр Баяндин.

Еще одна никогда не прерывающаяся традиция – отмечать всем коллективом День химика, который приходится на 28 мая, добавил Баяндин. Здесь чествуют лучших работников предприятия и дают вектор для новых сотрудников, которых на заводе очень ждут.

Причем ждут как молодых специалистов, так и людей имеющих семьи, – сотрудники получают полный соцпакет и достойную заработную плату выше среднего по краю. На предприятии используют систему поощрений и компенсаций, а также планируют и дальше активно заниматься социальными проектами: организовывать курсы повышения квалификации, обучение новых сотрудников и студентов, помогать рабочим и радовать их детей.

"Нортек" – одно из крупнейших предприятий Алтайского края, первое в стране по объему выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин и четвертое – по выпуску грузовых и легкогрузовых шин. Завод активно экспортирует свою продукцию, а также в настоящее время работает по гособоронзаказу. В продуктовой линейке – более 300 видов и наименований, включая авиационные шины.

По вопросам вакансий обращайтесь по телефону 8 (963) 570 15-77 или через электронную почту user1908@ashk.ru.

ООО "Нортек"

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