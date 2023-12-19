Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим пассажиром

Лайнеру пришлось несколько часов лететь обратно в Москву

19 декабря 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российскому самолету авиакомпании Nordwind Airlines с умирающим мужчиной на борту запретили приземлиться в аэропорту Норвегии, сообщает Telegram-канал Shot.

Самолет летел из Москвы до кубинского Варадеро. Во время полета одному из пассажиров стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

"Пилотам не дали разрешения сесть в одном из ближайших норвежских аэропортов, после чего по громкой связи объявили, что самолет разворачивается и летит обратно в Москву", – рассказали пассажиры.

Лайнер приземлился в Шереметьево. Пассажир был жив, его сразу же увезли на машине скорой помощи.

Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных стран.