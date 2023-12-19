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Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим пассажиром

Лайнеру пришлось несколько часов лететь обратно в Москву

19 декабря 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российскому самолету авиакомпании Nordwind Airlines с умирающим мужчиной на борту запретили приземлиться в аэропорту Норвегии, сообщает Telegram-канал Shot.

Самолет летел из Москвы до кубинского Варадеро. Во время полета одному из пассажиров стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

"Пилотам не дали разрешения сесть в одном из ближайших норвежских аэропортов, после чего по громкой связи объявили, что самолет разворачивается и летит обратно в Москву", – рассказали пассажиры.

Лайнер приземлился в Шереметьево. Пассажир был жив, его сразу же увезли на машине скорой помощи.

Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных стран.

Фото: unsplash.com

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скандалы авиаперевозки самолёт

Комментарии 34

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Гость

12:20:42 19-12-2023

Козлы.

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Гость

12:21:38 19-12-2023

Во твари

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Гость

12:25:00 19-12-2023

Дома отдыхать надо. Не на Кубе.

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Гость

12:33:18 19-12-2023

Гость (12:25:00 19-12-2023) Дома отдыхать надо. Не на Кубе. ... Из-за того что норвежцы козлы и твари?

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Гость

12:46:38 19-12-2023

Гость (12:33:18 19-12-2023) Из-за того что норвежцы козлы и твари?... бревно в глазу не мешает?

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Гость

13:09:51 19-12-2023

Гость (12:46:38 19-12-2023) бревно в глазу не мешает?... Без ума от норвежцев?А от норвежек?

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Гость

13:13:45 19-12-2023

Гость (12:33:18 19-12-2023) Из-за того что норвежцы козлы и твари?... Если вы перейдете по ссылке, то увидите, что "В Nordwind официально не рассказывали, запрашивали ли пилоты посадку в Норвегии." Но норвежцы уже козлы и твари, да)

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Гость

12:33:16 19-12-2023

такой больной на курорт поехал на другую сторону планеты. наверное язву кубинским ромом подлечить? ближе то негде...

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Гость

13:27:22 19-12-2023

Гость (12:33:16 19-12-2023) такой больной на курорт поехал на другую сторону планеты. на... Возможно, мужчина и не знал, что у него язва желудка. Мужчины вообще по врачам ходят крайне редко. Предпочитают на скорой ездить.

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Гость

16:18:57 19-12-2023

Гость (12:33:16 19-12-2023) такой больной на курорт поехал на другую сторону планеты. на... горячие кубиночки Варадеро не только язву и геморрой лечат, но и любое состояние нестояния.

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Гость

12:35:53 19-12-2023

- "Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных стран." ============== Как аукнется, так отклонится. В Мурманске нет аэропорта и приличных больниц, чтобы гнать самолет в Москву? Или на борту была большая "шишка", которая пожелала московские больничные палаты?

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Гость

12:47:39 19-12-2023

Гость (12:35:53 19-12-2023) - "Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных с... Мурманск вроде такие самолеты не принимает.

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Гость

13:09:07 19-12-2023

Гость (12:47:39 19-12-2023) Мурманск вроде такие самолеты не принимает. ... Международный аэропорт Мурманска находится в 24 км от центра города. В 2018 году его услугами воспользовались свыше 900 тысяч человек. Воздушный порт принимает рейсы девяти авиакомпаний по 11 направлениям. Является одним из базовых аэропортов авиакомпании «Нордавиа».

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Гость

13:18:18 19-12-2023

Гость (13:09:07 19-12-2023) Международный аэропорт Мурманска находится в 24 км от центра... А вы погуглите список типов самолетов, которые он принимает. Боинга 777 в этом списке нет.

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Гость

14:37:17 19-12-2023

Гость (13:18:18 19-12-2023) А вы погуглите список типов самолетов, которые он принимает.... За то, если пошла такая пьянка, Питер принимает.

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Гость

15:15:57 19-12-2023

Гость (14:37:17 19-12-2023) За то, если пошла такая пьянка, Питер принимает.... Так о том и речь. А раз в Питере не сели, то возникает вопрос - а им вообще нужна была посадка в той Норвегии? Или это просто фантазии пассажиров, разукрашенные журналистами?

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Гость

13:02:16 19-12-2023

Гость (12:35:53 19-12-2023) - "Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных с... Как Норвегия аукнула,так Россия и откликнулась, включив её в список недружественных стран.По вашему,это вовсе не Норвегия первыми сделала недружественные шаги в отношении России?

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Гость

13:28:56 19-12-2023

Гость (12:35:53 19-12-2023) - "Ранее Россия включила Норвегию в список недружественных с... Вы с ног на голову всё переворачиваете. Норвегия ПЕРВОЙ совершила враждебные действия против России. Из-за чего ее и внесли в список недружественных.

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Гость

13:52:13 19-12-2023

Гость (13:28:56 19-12-2023) Вы с ног на голову всё переворачиваете. Норвегия ПЕРВОЙ сове... У либерастов часто так...

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Гость

14:09:10 19-12-2023

Гость (13:52:13 19-12-2023) У либерастов часто так...... Собственно,поэтому их так и называют.

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Гость

12:47:01 19-12-2023

1. По словам пассажиров. Они-то, конечно, компетентны в этих вопросах. 2. А\к официальных комментариев о том, запрашивал ли самолет посадку в Норвегии, не дала. 3. А чего самолет летел до Москвы? Не ближе было с умирающим в Питере сесть. Но все уже сделали выводы.

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Александр

13:03:02 19-12-2023

диву даёшься,да хоть какой человек,но он был при смерти,так в отзывах его грязью обливают,чем же вы отличаетесь от руководителей западных стран,те же нелюди

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Валерий.

13:09:14 19-12-2023

Почему в Москву вернулся? Не это главное. Не дали разрешения на посадку!!! Умирающий человек же! И где их хваленая забота о людях? И эти люди учат нас как правильно мыть руки...

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Гость

13:37:59 19-12-2023

Валерий. (13:09:14 19-12-2023) Почему в Москву вернулся? Не это главное. Не дали разрешения... Никакой заботы о людях.Брейвику в тюрьме холодный кофе подают.

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Гость

13:56:58 19-12-2023

Валерий. (13:09:14 19-12-2023) Почему в Москву вернулся? Не это главное. Не дали разрешения... А как-то иначе что-ли могло бы быть?

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Гость

13:53:33 19-12-2023

диву даёшься,да хоть какой человек,но он был при смерти---- да при какой при смерти? Четыре часа обратно летели, да в аэропорту сколько возились потом, ничего с ним не случилось. Вот если бы его в дружественной кубе прихватило, все могло бы быть намного печальнее.

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Гость

14:51:47 19-12-2023

Гость (13:53:33 19-12-2023) диву даёшься,да хоть какой человек,но он был при смерти---- ... На Кубе отличная медицина. Погуглите. А внутреннее кровотечение - это именно при смерти. Но убьет не как инфаркт, а помедленнее.

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Гость

16:22:07 19-12-2023

Гость (13:53:33 19-12-2023) диву даёшься,да хоть какой человек,но он был при смерти---- ... На Кубе лучшая медицина в мире. Нам и норвегам такое даже не снилось.

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Гость

13:56:41 19-12-2023

Гадить по тихому, это чисто по гейропейски.

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Гость

14:09:35 19-12-2023

Гость (13:56:41 19-12-2023) Гадить по тихому, это чисто по гейропейски.... Вообще-то, всем "гейропейским" пассажирским самолётам любые пролёты над нашей территорией теперь полностью запрещены.

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Гость

15:14:00 19-12-2023

Гость (14:09:35 19-12-2023) Вообще-то, всем "гейропейским" пассажирским самолётам любые ... И это правильно, после начала СВО 36 государств закрыло свое воздушное пространство для Российских самолетов, Россия ответил зеркально.

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Гость

15:20:57 19-12-2023

Ничего не понятно. Так если бы борт сел в Норвегии его бы арестовали. Или именно этот Боинг выкуплен? Почему не сел в Питере? И кстати, экологам вообще пофиг что два года уже самолеты мира летают крюком в обход РФ заперживая планету и увеличивая озоновую дыру. Вообще тишина. Гретта ты где?

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Гость

16:13:45 19-12-2023

Аэропорт примет хоть кого аварийного, но за аэропортовое обслуживание платит авиакомпания, в зарубежном аэропорту это недёшево. Скорее всего, по экономическим причинам посадка и не запрашивалась. Это как при посадке в пшеницу под Новосибом вместо невыгодного Омска.

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Егор

16:24:33 19-12-2023

Хочу в Норвегию! К горячим белокурым норвежкам из ледяных фьордов.

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