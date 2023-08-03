Россия включила Норвегию в список недружественных стран

В правительстве РФ отметили, что в будущем перечень могут пополнить и другими государствами

03 августа 2023, 14:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России добавило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщили в телеграм-канале кабмина.

В утверждаемом правительством списке, помимо названий стран, указывается число находящихся на территории России физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит 27 человек.

В правительстве при этом отметили, что список может расширяться и дальше "с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России".

Напомним, 1 августа Исландия приостановила работу посольства в Москве. В 2022 году РФ также включила эту страну в список недружественных.