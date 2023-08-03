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Россия включила Норвегию в список недружественных стран

В правительстве РФ отметили, что в будущем перечень могут пополнить и другими государствами

03 августа 2023, 14:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство России добавило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщили в телеграм-канале кабмина.

В утверждаемом правительством списке, помимо названий стран, указывается число находящихся на территории России физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит 27 человек.

В правительстве при этом отметили, что список может расширяться и дальше "с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России".

Напомним, 1 августа Исландия приостановила работу посольства в Москве. В 2022 году РФ также включила эту страну в список недружественных.

Политика

Комментарии 9

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Гость

15:00:39 03-08-2023

Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты ...

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Гость

15:26:14 03-08-2023

Так скоро дружественных совсем не останется... кроме Белорусов)

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Гость

16:05:33 03-08-2023

Гость (15:26:14 03-08-2023) Так скоро дружественных совсем не останется... кроме Белорус... Не скули, все страны НАТО и ЕС по определению недружественны по отношению к России, но это далеко не весь мир.

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Гость

17:53:53 03-08-2023

Гость (16:05:33 03-08-2023) Не скули, все страны НАТО и ЕС по определению недружественны... Да, есть ещё дружелюбная Африка и Северная Корея. Всякие -станы из СНГ уже держатся подальше от нас. Турция как теленок сосет у двух мамок, а Эрдоган пошлёт Россию в тот же миг, как у него загорится задница, что мы уже не раз видели. У Китая нет друзей, это все знают. Латиносам плевать на эту сторону планеты - Америка к ним ближе.

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Гость

15:58:36 03-08-2023

США и Великобритания дружественные Украине страны.Они хотят,используя жизни украинских солдат ,захватить Крым с целью властвовать на Чёрном море.По дружески с Украиной.

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Гость

16:40:03 03-08-2023

Гость (15:58:36 03-08-2023) США и Великобритания дружественные Украине страны.Они хотят,... И эта история длится очень давно, не первое столетие. Крымские войны Европы с Россией уже сколько раз были?

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Гость

16:56:17 03-08-2023

Гость (16:40:03 03-08-2023) И эта история длится очень давно, не первое столетие. Крымск... И зачем украинцы в своё время Чёрное море выкопали?Сейчас кровь свою проливают в интересах дружественных стран.

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Гость

18:32:22 03-08-2023

Надо объявить их вражескими странами и отозвать посольства, ведь из их оружия хохлы убивают наших.

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Гость

20:31:28 03-08-2023

Эх, жаль. Хотелось в норвежскую тюрьму попасть, там, говорят, у Брейвика трёхкомнатная камера. Где ж мне здесь такое жильё заполучить?))) "Недружественные" норвежцы нам в 2016 году с такой скоростью дали визу, что паспорта мы получили на 5-й день после сдачи документов в Новосибирске. Наши "дружественные" чиновники никогда так не научатся.

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