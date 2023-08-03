Россия включила Норвегию в список недружественных стран
В правительстве РФ отметили, что в будущем перечень могут пополнить и другими государствами
03 августа 2023, 14:22, ИА Амител
Правительство России добавило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщили в телеграм-канале кабмина.
В утверждаемом правительством списке, помимо названий стран, указывается число находящихся на территории России физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит 27 человек.
В правительстве при этом отметили, что список может расширяться и дальше "с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России".
Напомним, 1 августа Исландия приостановила работу посольства в Москве. В 2022 году РФ также включила эту страну в список недружественных.
15:00:39 03-08-2023
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты ...
15:26:14 03-08-2023
Так скоро дружественных совсем не останется... кроме Белорусов)
16:05:33 03-08-2023
Гость (15:26:14 03-08-2023) Так скоро дружественных совсем не останется... кроме Белорус... Не скули, все страны НАТО и ЕС по определению недружественны по отношению к России, но это далеко не весь мир.
17:53:53 03-08-2023
Гость (16:05:33 03-08-2023) Не скули, все страны НАТО и ЕС по определению недружественны... Да, есть ещё дружелюбная Африка и Северная Корея. Всякие -станы из СНГ уже держатся подальше от нас. Турция как теленок сосет у двух мамок, а Эрдоган пошлёт Россию в тот же миг, как у него загорится задница, что мы уже не раз видели. У Китая нет друзей, это все знают. Латиносам плевать на эту сторону планеты - Америка к ним ближе.
15:58:36 03-08-2023
США и Великобритания дружественные Украине страны.Они хотят,используя жизни украинских солдат ,захватить Крым с целью властвовать на Чёрном море.По дружески с Украиной.
16:40:03 03-08-2023
Гость (15:58:36 03-08-2023) США и Великобритания дружественные Украине страны.Они хотят,... И эта история длится очень давно, не первое столетие. Крымские войны Европы с Россией уже сколько раз были?
16:56:17 03-08-2023
Гость (16:40:03 03-08-2023) И эта история длится очень давно, не первое столетие. Крымск... И зачем украинцы в своё время Чёрное море выкопали?Сейчас кровь свою проливают в интересах дружественных стран.
18:32:22 03-08-2023
Надо объявить их вражескими странами и отозвать посольства, ведь из их оружия хохлы убивают наших.
20:31:28 03-08-2023
Эх, жаль. Хотелось в норвежскую тюрьму попасть, там, говорят, у Брейвика трёхкомнатная камера. Где ж мне здесь такое жильё заполучить?))) "Недружественные" норвежцы нам в 2016 году с такой скоростью дали визу, что паспорта мы получили на 5-й день после сдачи документов в Новосибирске. Наши "дружественные" чиновники никогда так не научатся.