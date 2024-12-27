НОВОСТИПроисшествия

Норвежские моряки отказались помочь тонущему экипажу судна Ursa Major

Они не подняли их на борт со шлюпки

27 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Флаг Норвегии / Фото: unsplash.com / Maryan Ivasyk
Флаг Норвегии / Фото: unsplash.com / Maryan Ivasyk

Судно Oslo Carrier 3, идущее под норвежским флагом, без причины отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна Ursa Major. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила пресс-служба владельца Ursa Major группы компаний "Оборонлогистика".

По их информации, терпящие бедствие моряки направили свою шлюпку к судну, однако экипаж отказал им в подъеме на борт, сославшись на некий запрет.

Представители "Оборонлогистики" отметили, что это поведение грубейшим образом нарушает десятую статью Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Напомним, что Ursa Major стало тонуть после трех взрывов, которые образовали в его корпусе пробоину. По данным группы компаний, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна.

Происшествия

Комментарии 8

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Гость

11:44:38 27-12-2024

во твари

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Коля

11:53:31 27-12-2024

Мы запомнили...

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Гость

13:26:02 27-12-2024

Коля (11:53:31 27-12-2024) Мы запомнили... ... И че толку, че вы сделаете?

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Гость

15:48:53 27-12-2024

Гость (13:26:02 27-12-2024) И че толку, че вы сделаете?... Перестанем есть норвежскую семгу

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гость

12:39:39 27-12-2024

Представить такое с гражданами СССР никто бы не смог. Но там теперь рассказывают плохо жилось конечно.

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ППШариков

14:27:10 27-12-2024

Маленькие породы собак более агрессивны.

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Гость

17:56:22 27-12-2024

Хм, а вот в интернетиках клевещут - "Владелец-то хоть и из Норвегии. Но головной офис у них - в Калининграде. И ВЕСЬ экипаж там из Калининграда. ....
Так что, это НАШ, российский капитан не спас наших же, российских моряков. " Название компании - Bulkship Management AS.

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Андрей

01:11:28 28-12-2024

Пробоина полметра на полметра выше уровня воды на 30см. За живучесть судна нужно было бороться, пластырь поставить. Рядом было как минимум три судна. Экипажу ничего не угрожало. Можно было кранами сбросить две крышки для ледоколов, что везли, по 45 тонн и скинуть краны гусеничные - 2шт.. Вес всего груза под 900 тонн. И судно поднялось бы. А они шмотки собрали, в шлюпку и домой. И я бы их не подобрал. Из ДШК в догонку, чтоб делом занялись.

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