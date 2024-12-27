Норвежские моряки отказались помочь тонущему экипажу судна Ursa Major
Они не подняли их на борт со шлюпки
27 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
Судно Oslo Carrier 3, идущее под норвежским флагом, без причины отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна Ursa Major. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила пресс-служба владельца Ursa Major группы компаний "Оборонлогистика".
По их информации, терпящие бедствие моряки направили свою шлюпку к судну, однако экипаж отказал им в подъеме на борт, сославшись на некий запрет.
Представители "Оборонлогистики" отметили, что это поведение грубейшим образом нарушает десятую статью Международной конвенции о спасании от 1989 года.
Напомним, что Ursa Major стало тонуть после трех взрывов, которые образовали в его корпусе пробоину. По данным группы компаний, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна.
11:44:38 27-12-2024
во твари
11:53:31 27-12-2024
Мы запомнили...
13:26:02 27-12-2024
Коля (11:53:31 27-12-2024) Мы запомнили... ... И че толку, че вы сделаете?
15:48:53 27-12-2024
Гость (13:26:02 27-12-2024) И че толку, че вы сделаете?... Перестанем есть норвежскую семгу
12:39:39 27-12-2024
Представить такое с гражданами СССР никто бы не смог. Но там теперь рассказывают плохо жилось конечно.
14:27:10 27-12-2024
Маленькие породы собак более агрессивны.
17:56:22 27-12-2024
Хм, а вот в интернетиках клевещут - "Владелец-то хоть и из Норвегии. Но головной офис у них - в Калининграде. И ВЕСЬ экипаж там из Калининграда. ....
Так что, это НАШ, российский капитан не спас наших же, российских моряков. " Название компании - Bulkship Management AS.
01:11:28 28-12-2024
Пробоина полметра на полметра выше уровня воды на 30см. За живучесть судна нужно было бороться, пластырь поставить. Рядом было как минимум три судна. Экипажу ничего не угрожало. Можно было кранами сбросить две крышки для ледоколов, что везли, по 45 тонн и скинуть краны гусеничные - 2шт.. Вес всего груза под 900 тонн. И судно поднялось бы. А они шмотки собрали, в шлюпку и домой. И я бы их не подобрал. Из ДШК в догонку, чтоб делом занялись.