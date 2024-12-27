Норвежские моряки отказались помочь тонущему экипажу судна Ursa Major

Они не подняли их на борт со шлюпки

27 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Флаг Норвегии / Фото: unsplash.com / Maryan Ivasyk

Судно Oslo Carrier 3, идущее под норвежским флагом, без причины отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна Ursa Major. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила пресс-служба владельца Ursa Major группы компаний "Оборонлогистика".

По их информации, терпящие бедствие моряки направили свою шлюпку к судну, однако экипаж отказал им в подъеме на борт, сославшись на некий запрет.

Представители "Оборонлогистики" отметили, что это поведение грубейшим образом нарушает десятую статью Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Напомним, что Ursa Major стало тонуть после трех взрывов, которые образовали в его корпусе пробоину. По данным группы компаний, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна.