На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов

Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории

26 декабря 2024, 21:50, ИА Амител

Нефтепродукты / Фото: unsplash.com /

После крушения танкеров в районе Керченского пролива ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС Кубани.

"ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров", – заявили в ведомстве.

Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Свою деятельность ведут сразу несколько центров по спасению птиц.

Напомним, что два танкера "Волгонефть" 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Погиб один матрос, остальных членов экипажа удалось эвакуировать. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгонефти-239" – под домашний арест.

Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили в общей сложности 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин заявлял, что в море вытекло около 40% топлива.