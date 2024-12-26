На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов
Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории
26 декабря 2024, 21:50, ИА Амител
После крушения танкеров в районе Керченского пролива ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС Кубани.
"ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров", – заявили в ведомстве.
Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Свою деятельность ведут сразу несколько центров по спасению птиц.
Напомним, что два танкера "Волгонефть" 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Погиб один матрос, остальных членов экипажа удалось эвакуировать. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгонефти-239" – под домашний арест.
Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили в общей сложности 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин заявлял, что в море вытекло около 40% топлива.
22:22:46 26-12-2024
Кто понесёт за это ответственность?
13:00:23 27-12-2024
Гость (22:22:46 26-12-2024) Кто понесёт за это ответственность?... Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгонефти-239" – под домашний арест.
13:22:33 27-12-2024
Гость (13:00:23 27-12-2024) Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгон... А капитаны что, сами по своей воле поперлись туда, где судну такого класса быть было в принципе запрещено? Не подскажете, кто эти суда речного класса, вареные-перевареные и на итого развалившиеся в шторм по сварочным швам, выгнал в море?
04:46:51 27-12-2024
Как всегда Трудно найти.
08:56:04 27-12-2024
Гость (04:46:51 27-12-2024) Как всегда Трудно найти.... ну конечно, ведь хозяева этих танкеров - "эффективные собственники", уважаемый люди, как они могут быть виноваты (сарказм). Еще поди и компенсацию за убытки получат от нашего государства.
09:11:20 27-12-2024
А чего еще полгода не подождали? Думали, само рассосется, как обычно? Волонтеры собирали на боны и сорбенты, отмывали и спасали птиц, люди со всей страны туда ехали помогать, а государство смотрело в другую сторону и рассказывало, как все зашибись.
11:51:59 27-12-2024
Гость (09:11:20 27-12-2024) А чего еще полгода не подождали? Думали, само рассосется, ка... гость, государство и народ, это разные субстанции.