Нос всмятку. Появились фото с места крушения самолета-амфибии в Подмосковье

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента

09 сентября 2024, 19:34, ИА Амител

Место крушения самолета-амфибии / Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места крушения самолета-амфибии RA1240G в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, проводится проверка по факту инцидента.

Авария случилась неподалеку от аэродрома Ватулино в городе Рузе. На место происшествия выехал заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, инцидент произошел во время тестового полета после длительного техобслуживания. Оба пилота погибли.