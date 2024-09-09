Нос всмятку. Появились фото с места крушения самолета-амфибии в Подмосковье
Прокуратура проводит проверку по факту инцидента
09 сентября 2024, 19:34, ИА Амител
Место крушения самолета-амфибии / Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места крушения самолета-амфибии RA1240G в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, проводится проверка по факту инцидента.
Авария случилась неподалеку от аэродрома Ватулино в городе Рузе. На место происшествия выехал заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.
Напомним, что, по сообщениям СМИ, инцидент произошел во время тестового полета после длительного техобслуживания. Оба пилота погибли.
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