Tele2 запустила собственную торговую марку "Другие правила"

Вы скоро увидите товары с ярким дизайном в салонах связи

26 сентября 2023, 14:28, ИА Амител erid: LjN8KDWZe

Фото предоставлено компанией

Российский оператор мобильной связи Tele2* запустил собственную торговую марку (СТМ) "Другие правила". Под ней в розничной сети компании будут продавать ассортимент товаров – аксессуары и цифровые продукты.

Товары под торговой маркой "Другие правила" будут занимать отдельную полку в салонах оператора к концу 2023 года, а еще через год, по планам компании, этой продукции будет отведена витрина. СТМ Tele2 соответствует концепции "Других правил" – с ярким нестандартным дизайном или кастомизированным решением под вкусы клиента.

Tele2 пилотирует проект на продажах батареек "Другие правила" – востребованного продукта по выгодной цене.

Для запуска первого продукта под собственной торговой маркой Tele2 исследовала рынок батареек. Компания провела серию встреч с ключевыми вендорами элементов питания в России и мире. Однако многие бренды ушли с российского рынка, а оставшиеся были либо малоизвестны, либо не могли предложить интересные коммерческие условия дилерам Tele2.

В результате компания решила запустить продажи батареек под брендом "Другие правила". После первого месяца продаж Tele2 сделает заказ на дополнительную партию. У компании уже есть предзаказы на поставки батареек от дилеров, развивающих другие торговые сети.

На проект по запуску собственной торговой марки "Другие правила" потребовалось девять месяцев. Первый этап приходится на конец сентября – оператор поставит товар в 700 салонов крупнейших дилеров. Проект охватывает 37 операционных регионов Tele2. В планах – расширять линейку товаров, продаваемых под торговой маркой "Другие правила".

*Tele2 (Теле2)

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