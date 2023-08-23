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Грозит ли Алтайскому краю дефицит топлива и вырастут ли еще сильнее цены на бензин

С августе дефицитом бензина и дизеля столкнулось несколько регионов России

23 августа 2023, 10:40, Антон Дегтярев

Заправка автомобиля/ Фото: unsplash.com
Заправка автомобиля/ Фото: unsplash.com

Алтайскому краю не грозит дефицит топлива, с которым столкнулся ряд российских регионов. Однако цены на бензин могут продолжить расти. Об этом amic.ru рассказал вице-президент "Российского топливного союза" Юрий Матвейко.

По его словам, сейчас дефицита топлива и перебоев с нефтепродуктами в Алтайском крае пока нет. Однако по стране проблемы с поставками всё же имеются, отметил Юрий Матвейко. Причина недостаточного предложения топлива на бирже — высокий экспорт, в том числе по серым каналам.

Кроме того, существует проблема с ростом цен. Так, бензин и дизельное топливо на бирже с начала года подорожали в среднем 50%, отметил Юрий Матвейко. Из-за роста цен на бирже стоимость бензина на частных АЗС стала выше, чем на заправках нефтяных компаний. Если на первых рост розничных цен с начала года составил 6-7%, то на вторых — 4,5%. Такая разница также могла создать проблемы с поставками в некоторых субъектах страны, рассказал эксперт.

"Поставки топлива нефтяным компаниям регулируют они сами и торгуют в розницу, покрывая убытки за счет экспорта нефти и производства нефтепродуктов. А частники закупают топливо на бирже по высокой стоимости. Если раньше у оптовиков и нефтяных компаний цены были сопоставимые, то теперь оптовые цены на бензины выше розничных примерно на 10%. К кого-то запасы больше, у кого-то меньше. Думаю, в Новосибирской области и других регионах предприниматели просто не хотят покупать дорогой бензин, чтобы ценники у них не были значительно выше, чем на АЗС нефтяных компаний. Скорее всего, это носит временный характер. В ближайшие недели-месяц будет неспокойно, будет дисбаланс  с ценами на частных АЗС и заправках нефтяных компаний. Потом ситуация на крупнооптовом рынке должна стабилизироваться. Надеемся на помощь Минэнерго и ФАС — на то, что они примут активное участие в стабилизации рынка нефтепродуктов", — отметил Юрий Матвейко.

По словам эксперта, в Алтайском крае цены продолжают оставаться ниже, чем в других регионах России. Так, на заправке нефтяной компании в Новосибирске дизельное топливо и 95-й бензин сейчас стоят на 2,5-3 рубля дороже, чем в Алтайском крае. А за 92-й бензин в Алтайском крае можно заплатить примерно на 2 рубля меньше, чем в Новосибирске. И это притом, что доставка до Новосибирска стоит почти на рубль меньше, чем до Алтая, подчеркнул он.

Однако что будет с ценами дальше, пока неясно, отметил Юрий Матвейко.

"Если взять сегодняшние биржевые цены, то сейчас они значительно выше, чем на частных АЗС в Алтайском крае. В таком случае если ситуация в течение ближайшего месяца не стабилизируется и цены на бирже не пойдут вниз, я не исключаю, что они продолжат расти. Но вполне возможна к сентябрю некая стабилизация, снижение трафика. Тогда оптовые и биржевые цены будут снижаться", — прокомментировал эксперт.

Ранее "Известия" писали о том, что несколько регионов России столкнулись с дефицитом топлива на рынке. Так, нехватка бензина и дизельного топлива наблюдается на заправках в Крыму, Краснодарском крае, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях. Также властям о проблеме сообщили власти Ростовской области и Хабаровского края. В южных регионах проблему объяснили нарушениями сроки доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.

Алтайский край цены Бензин

Комментарии 12

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Гость

10:59:30 23-08-2023

Вранье, 9 января 2023 г, заправка Газпромнефть на Змеиногорском, 92-ой - 43,9 рубля, сейчас она же - 47,3 рубля, рост 7,7%. Где 4,5% из статьи ? Статистику покупок и цен легко видно в их же приложении.

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Гость

10:59:46 23-08-2023

а г-н Матвейко не объяснит, почему в прошлом году, когда топливо на бирже падало в цене, бензин не дешевел?

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ВВП

11:39:43 23-08-2023

Гость (10:59:46 23-08-2023) а г-н Матвейко не объяснит, почему в прошлом году, когда топ... Капитализм по Марксу)

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Гость

11:03:14 23-08-2023

Конечно грозит. Всё чем можно и кому можно грабить население в первую очередь грозит нашему, нищему краю

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Гость

13:14:14 23-08-2023

Гость (11:03:14 23-08-2023) Конечно грозит. Всё чем можно и кому можно грабить населени... Проблемы решаются исключительно за счёт наших кошельков. Называется это - Социальная Ответственность Бизнеса.))

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Дмитрий

11:53:50 23-08-2023

Ключевое слово здесь "пока". Скажу шире, дефицит будет на все. Так как Путин и его команда хочет, чтобы все было как в СССР.

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Гость

15:54:54 23-08-2023

Дмитрий (11:53:50 23-08-2023) Ключевое слово здесь "пока". Скажу шире, дефицит будет на в... Ну не все, лучшее он возраждать не желает, тащит только самое худшее, бутерброд шикарный получается все худшее из соцсистемы плюс все худшее из капсистемы.

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Гость

11:58:15 23-08-2023

"ли" тут лишнее - вырастут

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...

12:06:28 23-08-2023

Кола Бельды хорошую песню пел-А олени лучше!!!

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Гость

10:18:17 24-08-2023

Зато воздух чище станет и смертности меньше

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Грех

10:51:18 24-08-2023

92аи 49р. 95 Аи 55р. И это в Алтайском крае

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Елена

18:41:04 24-08-2023

Свои убытки нефтяники будут решать за счет населения нашей страны - ни совести, ни чести. Если дальше цены начнут подниматься, то и народ начнет возмущаться. И так народ на пределе, из-за событий, происходящих в нашей стране. Власти наведите порядок: дороже бензин - дороже продукты!

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