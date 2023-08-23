Грозит ли Алтайскому краю дефицит топлива и вырастут ли еще сильнее цены на бензин

С августе дефицитом бензина и дизеля столкнулось несколько регионов России

23 августа 2023, 10:40, Антон Дегтярев

Заправка автомобиля/ Фото: unsplash.com

Алтайскому краю не грозит дефицит топлива, с которым столкнулся ряд российских регионов. Однако цены на бензин могут продолжить расти. Об этом amic.ru рассказал вице-президент "Российского топливного союза" Юрий Матвейко.

По его словам, сейчас дефицита топлива и перебоев с нефтепродуктами в Алтайском крае пока нет. Однако по стране проблемы с поставками всё же имеются, отметил Юрий Матвейко. Причина недостаточного предложения топлива на бирже — высокий экспорт, в том числе по серым каналам.

Кроме того, существует проблема с ростом цен. Так, бензин и дизельное топливо на бирже с начала года подорожали в среднем 50%, отметил Юрий Матвейко. Из-за роста цен на бирже стоимость бензина на частных АЗС стала выше, чем на заправках нефтяных компаний. Если на первых рост розничных цен с начала года составил 6-7%, то на вторых — 4,5%. Такая разница также могла создать проблемы с поставками в некоторых субъектах страны, рассказал эксперт.

"Поставки топлива нефтяным компаниям регулируют они сами и торгуют в розницу, покрывая убытки за счет экспорта нефти и производства нефтепродуктов. А частники закупают топливо на бирже по высокой стоимости. Если раньше у оптовиков и нефтяных компаний цены были сопоставимые, то теперь оптовые цены на бензины выше розничных примерно на 10%. К кого-то запасы больше, у кого-то меньше. Думаю, в Новосибирской области и других регионах предприниматели просто не хотят покупать дорогой бензин, чтобы ценники у них не были значительно выше, чем на АЗС нефтяных компаний. Скорее всего, это носит временный характер. В ближайшие недели-месяц будет неспокойно, будет дисбаланс с ценами на частных АЗС и заправках нефтяных компаний. Потом ситуация на крупнооптовом рынке должна стабилизироваться. Надеемся на помощь Минэнерго и ФАС — на то, что они примут активное участие в стабилизации рынка нефтепродуктов", — отметил Юрий Матвейко.

По словам эксперта, в Алтайском крае цены продолжают оставаться ниже, чем в других регионах России. Так, на заправке нефтяной компании в Новосибирске дизельное топливо и 95-й бензин сейчас стоят на 2,5-3 рубля дороже, чем в Алтайском крае. А за 92-й бензин в Алтайском крае можно заплатить примерно на 2 рубля меньше, чем в Новосибирске. И это притом, что доставка до Новосибирска стоит почти на рубль меньше, чем до Алтая, подчеркнул он.

Однако что будет с ценами дальше, пока неясно, отметил Юрий Матвейко.

"Если взять сегодняшние биржевые цены, то сейчас они значительно выше, чем на частных АЗС в Алтайском крае. В таком случае если ситуация в течение ближайшего месяца не стабилизируется и цены на бирже не пойдут вниз, я не исключаю, что они продолжат расти. Но вполне возможна к сентябрю некая стабилизация, снижение трафика. Тогда оптовые и биржевые цены будут снижаться", — прокомментировал эксперт.

Ранее "Известия" писали о том, что несколько регионов России столкнулись с дефицитом топлива на рынке. Так, нехватка бензина и дизельного топлива наблюдается на заправках в Крыму, Краснодарском крае, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях. Также властям о проблеме сообщили власти Ростовской области и Хабаровского края. В южных регионах проблему объяснили нарушениями сроки доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.