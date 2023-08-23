Грозит ли Алтайскому краю дефицит топлива и вырастут ли еще сильнее цены на бензин
С августе дефицитом бензина и дизеля столкнулось несколько регионов России
23 августа 2023, 10:40, Антон Дегтярев
Алтайскому краю не грозит дефицит топлива, с которым столкнулся ряд российских регионов. Однако цены на бензин могут продолжить расти. Об этом amic.ru рассказал вице-президент "Российского топливного союза" Юрий Матвейко.
По его словам, сейчас дефицита топлива и перебоев с нефтепродуктами в Алтайском крае пока нет. Однако по стране проблемы с поставками всё же имеются, отметил Юрий Матвейко. Причина недостаточного предложения топлива на бирже — высокий экспорт, в том числе по серым каналам.
Кроме того, существует проблема с ростом цен. Так, бензин и дизельное топливо на бирже с начала года подорожали в среднем 50%, отметил Юрий Матвейко. Из-за роста цен на бирже стоимость бензина на частных АЗС стала выше, чем на заправках нефтяных компаний. Если на первых рост розничных цен с начала года составил 6-7%, то на вторых — 4,5%. Такая разница также могла создать проблемы с поставками в некоторых субъектах страны, рассказал эксперт.
"Поставки топлива нефтяным компаниям регулируют они сами и торгуют в розницу, покрывая убытки за счет экспорта нефти и производства нефтепродуктов. А частники закупают топливо на бирже по высокой стоимости. Если раньше у оптовиков и нефтяных компаний цены были сопоставимые, то теперь оптовые цены на бензины выше розничных примерно на 10%. К кого-то запасы больше, у кого-то меньше. Думаю, в Новосибирской области и других регионах предприниматели просто не хотят покупать дорогой бензин, чтобы ценники у них не были значительно выше, чем на АЗС нефтяных компаний. Скорее всего, это носит временный характер. В ближайшие недели-месяц будет неспокойно, будет дисбаланс с ценами на частных АЗС и заправках нефтяных компаний. Потом ситуация на крупнооптовом рынке должна стабилизироваться. Надеемся на помощь Минэнерго и ФАС — на то, что они примут активное участие в стабилизации рынка нефтепродуктов", — отметил Юрий Матвейко.
По словам эксперта, в Алтайском крае цены продолжают оставаться ниже, чем в других регионах России. Так, на заправке нефтяной компании в Новосибирске дизельное топливо и 95-й бензин сейчас стоят на 2,5-3 рубля дороже, чем в Алтайском крае. А за 92-й бензин в Алтайском крае можно заплатить примерно на 2 рубля меньше, чем в Новосибирске. И это притом, что доставка до Новосибирска стоит почти на рубль меньше, чем до Алтая, подчеркнул он.
Однако что будет с ценами дальше, пока неясно, отметил Юрий Матвейко.
"Если взять сегодняшние биржевые цены, то сейчас они значительно выше, чем на частных АЗС в Алтайском крае. В таком случае если ситуация в течение ближайшего месяца не стабилизируется и цены на бирже не пойдут вниз, я не исключаю, что они продолжат расти. Но вполне возможна к сентябрю некая стабилизация, снижение трафика. Тогда оптовые и биржевые цены будут снижаться", — прокомментировал эксперт.
Ранее "Известия" писали о том, что несколько регионов России столкнулись с дефицитом топлива на рынке. Так, нехватка бензина и дизельного топлива наблюдается на заправках в Крыму, Краснодарском крае, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях. Также властям о проблеме сообщили власти Ростовской области и Хабаровского края. В южных регионах проблему объяснили нарушениями сроки доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.
10:59:30 23-08-2023
Вранье, 9 января 2023 г, заправка Газпромнефть на Змеиногорском, 92-ой - 43,9 рубля, сейчас она же - 47,3 рубля, рост 7,7%. Где 4,5% из статьи ? Статистику покупок и цен легко видно в их же приложении.
10:59:46 23-08-2023
а г-н Матвейко не объяснит, почему в прошлом году, когда топливо на бирже падало в цене, бензин не дешевел?
11:39:43 23-08-2023
Гость (10:59:46 23-08-2023) а г-н Матвейко не объяснит, почему в прошлом году, когда топ... Капитализм по Марксу)
11:03:14 23-08-2023
Конечно грозит. Всё чем можно и кому можно грабить население в первую очередь грозит нашему, нищему краю
13:14:14 23-08-2023
Гость (11:03:14 23-08-2023) Конечно грозит. Всё чем можно и кому можно грабить населени... Проблемы решаются исключительно за счёт наших кошельков. Называется это - Социальная Ответственность Бизнеса.))
11:53:50 23-08-2023
Ключевое слово здесь "пока". Скажу шире, дефицит будет на все. Так как Путин и его команда хочет, чтобы все было как в СССР.
15:54:54 23-08-2023
Дмитрий (11:53:50 23-08-2023) Ключевое слово здесь "пока". Скажу шире, дефицит будет на в... Ну не все, лучшее он возраждать не желает, тащит только самое худшее, бутерброд шикарный получается все худшее из соцсистемы плюс все худшее из капсистемы.
11:58:15 23-08-2023
"ли" тут лишнее - вырастут
12:06:28 23-08-2023
Кола Бельды хорошую песню пел-А олени лучше!!!
10:18:17 24-08-2023
Зато воздух чище станет и смертности меньше
10:51:18 24-08-2023
92аи 49р. 95 Аи 55р. И это в Алтайском крае
18:41:04 24-08-2023
Свои убытки нефтяники будут решать за счет населения нашей страны - ни совести, ни чести. Если дальше цены начнут подниматься, то и народ начнет возмущаться. И так народ на пределе, из-за событий, происходящих в нашей стране. Власти наведите порядок: дороже бензин - дороже продукты!