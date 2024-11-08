Новая энергия. В Барнауле прошел форум "Мой креатив. Мой бизнес 2.0"

Мероприятие собрало представителей креативных индустрий со всего региона

08 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Форум "Мой креатив. Мой бизнес 2.0" / Фото: Татьяна Алдабаева

Более 400 предпринимателей Алтайского края и два десятка экспертов приняли участие в форуме "Мой креатив. Мой бизнес 2.0", организованном в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Это ремесленники, художники, дизайнеры, а также представители местных брендов.

Первый день форума, 6 ноября, прошел в Алтайском государственном университете. Второй день, 7 ноября, – в центре "Мой бизнес".

С участниками работали опытные спикеры из Москвы и Сибири. Они делились рабочими советами, рассказывали, как креативное предпринимательство может стать стимулом к развитию региона. Например, Станислав Окрух помог найти смыслы для роста бизнеса. Алексей Баженов рассказал, как строить бренд и кооперироваться. Павел Антипов объяснил, как работают нейросети. Алексей Перевертайлов поделился опытом работы с маркетплейсами. Михаил Егошин рассказал, как развивать бизнес с помощью сообществ и коллабораций, а Александр Карасев дал представление о креативном мышлении как об алгоритме, который способствует генерированию новых идей.

Кроме того, во второй день работали три практические площадки, посвященные фешен-бизнесу, локальным брендам и созданию контента, который стимулирует продажи.

Руководитель Центра "Мой бизнес" Станислав Татаринцев уверен, что локальные бренды имеют большой потенциал.

"Отличной мотивацией для развития региональных марок стал заметный спрос и желание создавать индивидуальный продукт, транслировать свою философию. Это, безусловно, важно, как и монетизация продукта или услуги. В этом им помогает поддержка Центра и как раз подобные мероприятия. Перенимать опыт у ведущих экспертов и внедрять полученные знания в свой бизнес позволят предпринимателям по-другому взглянуть на свое дело и получить весомое конкурентное преимущество", – подчеркнул Татаринцев.

Центр "Мой бизнес" проводит разные формы обучения, в том числе и для креативных бизнесменов. А еще для краевых предпринимателей сделали площадку для популяризации товаров мойкреатив22.рф.

"Считаю, что для Алтая креативные индустрии – это новая энергия! Я уверен, что в скором времени она начнет подпитывать экономику региона в самых разных направлениях", – добавил начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков.

Участникам мероприятие понравилось.

"Я в принципе регулярно прохожу обучения от центра "Мой бизнес", но это событие поразило до глубины души! Масштабность, польза, расширение сознания, инсайты, новая информация. Очень здорово!" – поделилась участница форума, архитектор и дизайнер интерьеров Татьяна Высочкина.

Форум "Мой креатив. Мой бизнес 2.0"