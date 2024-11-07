Новая эпоха. Как ремонтируют здание алтайского Минтранса в центре Барнаула

Реконструкция обойдется почти в 400 миллионов рублей

07 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Реконструкция здания Минтранса / Фото: amic.ru

Реконструкция внешнего фасада офисного здания на улице Папанинцев, 105, в Барнауле, где базируются Министерство транспорта, "Алтайавтодор", а также Упрдор "Алтай", практически полностью закончилась. Основные работы продолжаются внутри объекта, а завершиться они должны к концу 2025 года. На обновление офисника в центре города из краевого бюджета выделили 383 миллиона рублей.

В здании полностью отремонтируют коридоры, конференц-зал и кабинеты сотрудников ведомств. Вторая часть строения – двухэтажный корпус, где находятся гараж, помещение для водителей, санузел, конференц-зал со сценой.

Восьмиэтажный офисник на Папанинцев возвели в 1988 году. С того момента объект не ремонтировали.

Как меняется здание – смотрите в нашем фоторепортаже.