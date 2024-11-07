Новая эпоха. Как ремонтируют здание алтайского Минтранса в центре Барнаула
Реконструкция обойдется почти в 400 миллионов рублей
07 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Реконструкция внешнего фасада офисного здания на улице Папанинцев, 105, в Барнауле, где базируются Министерство транспорта, "Алтайавтодор", а также Упрдор "Алтай", практически полностью закончилась. Основные работы продолжаются внутри объекта, а завершиться они должны к концу 2025 года. На обновление офисника в центре города из краевого бюджета выделили 383 миллиона рублей.
В здании полностью отремонтируют коридоры, конференц-зал и кабинеты сотрудников ведомств. Вторая часть строения – двухэтажный корпус, где находятся гараж, помещение для водителей, санузел, конференц-зал со сценой.
Восьмиэтажный офисник на Папанинцев возвели в 1988 году. С того момента объект не ремонтировали.
Как меняется здание – смотрите в нашем фоторепортаже.
08:02:10 07-11-2024
А художественный музей похоже забросили
10:16:24 07-11-2024
Wert (08:02:10 07-11-2024) А художественный музей похоже забросили ... Вы не понимаете. Это другое.
10:26:20 07-11-2024
Довелось работать в этом здании, в ГИПРОДОРНИИ. Кстати, собственником здания и был проектный институт, по проекту которого и был построен, много в стране было таких зданий. Теперь все об этом забыли - здание же Минтранса.
12:51:22 07-11-2024
Довелось ребёнком рядом проживать, лет десять при строительстве объект был заброшен, говорят, построен с ошибкой, нужно сносить. Лазали детьми по стройке. В итоге технологии продвинулись и позволили исправить ошибку и достроить здание. Также и поработать там в 99-2000 годах довелось, арендовали три кабинета. Таких вот историй хотелось бы от журналистов...