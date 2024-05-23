Как здание Минтранса Алтая превращается в современный офисник в центре Барнаула

Реконструкция здания обойдется в 383 миллиона рублей

23 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Как идет ремонт здания Минтранса Алтайского края / Фото: amic.ru

Реконструкция офисного здания на улице Папанинцев, 105, где базируются Министерство транспорта, "Алтайавтодор", а также Упрдор "Алтай" идет полным ходом в Барнауле. На обновление офисника в центре города из краевого бюджета выделят 383 миллиона рублей. Работы по реконструкции, согласно контракту, завершат к концу 2025 года.

Подрядчиком выступает Топчихинское строительно-монтажное предприятие. Ремонт здания включен в краевую адресную инвестиционную программу, по которой на Алтае строят и ремонтируют важные социальные объекты.

Восьмиэтажный офисник на Папанинцев возвели в 1988 году. С момента постройки объект не ремонтировали. Изменится и фасад здания, его обошьют панелями коричневого цвета. Также в перечень работ включены замена окон и дверей, внутренние отделочные работы.

Внутри здания полностью отремонтируют коридоры, конференц-зал и кабинеты сотрудников ведомств. Вторая часть строения – двухэтажный корпус, где находятся гараж, помещение для водителей, санузел, конференц-зал со сценой, – также будет отремонтирована.

Как будет выглядеть здание Минтранса Алтайского края после реконструкции

Показываем, как идут работы на фасаде офисника, а также как здание будет выглядеть после реконструкции.