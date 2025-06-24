Ученые допускают, что эта буря может оказаться весьма затяжной

24 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Корональная дыра на Солнце / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ / xras.ru

Геомагнитное спокойствие Земли вновь оказалось под угрозой из-за корональной дыры, образовавшейся на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ученые подчеркивают, что пока прогноз нестабилен и может поменяться в любом момент. Тем не менее, ожидается, что уже 25 июня Землю может накрыть магнитная буря, которая окажется затяжной.

О том, насколько мощной может быть эта буря и когда она закончится, - в материале amic.ru.

1 Из-за чего 25 июня на Земле ожидается магнитная буря? Уже несколько дней ученые наблюдают на поверхности Солнца крупную корональную дыру. Отмечается, что она расположена прямо на линии экватора, что делает ее влияние на нашу планету весьма вероятным сценарием. При этом точный прогноз сформировать трудно, поскольку обстановка постоянно меняется. "Главный вывод, который пока можно сделать, это то, что полностью избежать воздействия от дыры при таком её расположении точно не удастся, а также то, что сколь-либо разумные прогнозы появятся только тогда, когда скорость ветра начнет расти и станет ясно, до каких именно значений. Это должно произойти уже относительно скоро", - говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии от 23 июня. В актуальном прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, уже есть данные о вероятной магнитной буре.

2 Какова вероятность магнитной бури 25 июня 2025 года? Этот сценарий практически неизбежен, следует из прогноза . Ожидается, что сегодня, 24 июня, геомагнитная обстановка останется спокойной. А уже 25 июня магнитная буря произойдет с вероятностью в 80%.

3 Насколько мощной будет магнитная буря 25 июня? На пике мощность геомагнитных ударов приблизится к отметке G2 - это уровень средней магнитной бури.

4 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Судя по прогнозу, магнитная буря может перейти и на 26 июня. Из данных следует, что лишь после полудня четверга (по московскому времени) активность начнет снижаться и магнитосфера успокоится. Так что вполне вероятен сценарий, что эта магнитная буря продлится почти сутки.