"Новая нефть". Алтайский край может стать частью зернового коридора из Сибири в Китай

Сухопутный зерновой коридор в Китай поручил создать президент РФ Владимир Путин

25 мая 2023, 12:17, ИА Амител

Флаг Китая / Фото: unsplash.com

Алтайский край может стать частью сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай, который в мае 2023 года поручил создать президент России Владимир Путин. Сейчас вопрос участия региона в проекте прорабатывается, рассказал губернатор Виктор Томенко в ходе отчёта о работе правительства региона в 2022 году.

Томенко отметил, что проект предполагает строительство и модернизацию сети элеваторов, в том числе в Алтайском крае. Поэтому быть частью зернового коридора интересно региону, сказал губернатор.

"Эксперты убеждены, что зерно – это новая нефть. Производство продовольствия становится стратегической отраслью экономики России. Разворот на Восток, выход на азиатские рынки сбыта – федеральный тренд. И наш регион, убеждён, здесь в стороне не останется. Мы укрепляем как существующие логистические связи с регионами России и дружественными странами, так и работаем над созданием новых", – отметил Томенко.

Напомним, что в мае 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству проработать соглашение по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай". Соглашение должно помочь увеличить производство зерна в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, а также нарастить его экспорт в Китай. Правительство должно проработать соглашение до 1 октября.

Поручения президент дал по результатам совещания о развитии дальневосточных территорий, которое прошло в марте 2023 года.