"Новая нефть". Алтайский край может стать частью зернового коридора из Сибири в Китай
Сухопутный зерновой коридор в Китай поручил создать президент РФ Владимир Путин
25 мая 2023, 12:17, ИА Амител
Алтайский край может стать частью сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай, который в мае 2023 года поручил создать президент России Владимир Путин. Сейчас вопрос участия региона в проекте прорабатывается, рассказал губернатор Виктор Томенко в ходе отчёта о работе правительства региона в 2022 году.
Томенко отметил, что проект предполагает строительство и модернизацию сети элеваторов, в том числе в Алтайском крае. Поэтому быть частью зернового коридора интересно региону, сказал губернатор.
"Эксперты убеждены, что зерно – это новая нефть. Производство продовольствия становится стратегической отраслью экономики России. Разворот на Восток, выход на азиатские рынки сбыта – федеральный тренд. И наш регион, убеждён, здесь в стороне не останется. Мы укрепляем как существующие логистические связи с регионами России и дружественными странами, так и работаем над созданием новых", – отметил Томенко.
Напомним, что в мае 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству проработать соглашение по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай". Соглашение должно помочь увеличить производство зерна в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, а также нарастить его экспорт в Китай. Правительство должно проработать соглашение до 1 октября.
Поручения президент дал по результатам совещания о развитии дальневосточных территорий, которое прошло в марте 2023 года.
13:01:32 25-05-2023
Ну а пока Китай, Киргизия и Узбекистан договорились о строительства жд в обход России)
13:47:39 25-05-2023
Газовым коридором уже стали
14:35:44 25-05-2023
Гость (13:01:32 25-05-2023) Ну а пока Китай, Киргизия и Узбекистан договорились о строит... Прямо через горы ЖД заделают? Карту глянь.
15:08:27 25-05-2023
Гость (14:35:44 25-05-2023) Прямо через горы ЖД заделают? Карту глянь. ... Да мне-то что ее смотреть, ее китайцы уже глянули - "После продолжительной полемики при обсуждении маршрута через Киргизию выбрано «северное» направление: от китайского города Кашгар (является конечной точкой железной дороги в южном Синьцзяне), через приграничный Торугарт, долину Арпа (Ферганский хребет) далее через Макмал и Джалал-Абад в Узбекистан. Планируемая протяжённость киргизского участка составляет 268,4 километра, китайского участка — 165 километров." Но вы продолжайте медитировать на незаменимость нашей территории для транзита.
14:43:04 25-05-2023
Хорошая новость. Хоть через Среднюю Азию, хоть через Алтайский край. Нам лучше чтобы через Алтайский край
19:09:53 25-05-2023
Во придурки нашли чему радоваться. В первую очередь надо накормить дешевым хлебом и изделиями из него а также мясом народ а затем излишки в три дорога продать за рубеж. А в нас все наоборот почти полностью по дешевке и все лучшее за рубеж а остатки даже второсортные фуражное на питание народу
23:20:00 25-05-2023
На машинах много не увезешь. Железную дорогу никто через алтайские горы ради того, чтобы зерно возить, пробивать не будет. Так что не будет никакого зернового коридора