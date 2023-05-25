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"Новая нефть". Алтайский край может стать частью зернового коридора из Сибири в Китай

Сухопутный зерновой коридор в Китай поручил создать президент РФ Владимир Путин

25 мая 2023, 12:17, ИА Амител

Флаг Китая / Фото: unsplash.com
Флаг Китая / Фото: unsplash.com

Алтайский край может стать частью сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай, который в мае 2023 года поручил создать президент России Владимир Путин. Сейчас вопрос участия региона в проекте прорабатывается, рассказал губернатор Виктор Томенко в ходе отчёта о работе правительства региона в 2022 году.

Томенко отметил, что проект предполагает строительство и модернизацию сети элеваторов, в том числе в Алтайском крае. Поэтому быть частью зернового коридора интересно региону, сказал губернатор.

"Эксперты убеждены, что зерно – это новая нефть. Производство продовольствия становится стратегической отраслью экономики России. Разворот на Восток, выход на азиатские рынки сбыта – федеральный тренд. И наш регион, убеждён, здесь в стороне не останется. Мы укрепляем как существующие логистические связи с регионами России и дружественными странами, так и работаем над созданием новых", – отметил Томенко.

Напомним, что в мае 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству проработать соглашение по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай". Соглашение должно помочь увеличить производство зерна в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, а также нарастить его экспорт в Китай. Правительство должно проработать соглашение до 1 октября.

Поручения президент дал по результатам совещания о развитии дальневосточных территорий, которое прошло в марте 2023 года.

  

Экономика Владимир Путин Алтайский край Китай
Читайте также в сюжете: Отчёт губернатора Алтайского края за 2022 год

Комментарии 7

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Гость

13:01:32 25-05-2023

Ну а пока Китай, Киргизия и Узбекистан договорились о строительства жд в обход России)

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Гость

13:47:39 25-05-2023

Газовым коридором уже стали

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Гость

14:35:44 25-05-2023

Гость (13:01:32 25-05-2023) Ну а пока Китай, Киргизия и Узбекистан договорились о строит... Прямо через горы ЖД заделают? Карту глянь.

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Гость

15:08:27 25-05-2023

Гость (14:35:44 25-05-2023) Прямо через горы ЖД заделают? Карту глянь. ... Да мне-то что ее смотреть, ее китайцы уже глянули - "После продолжительной полемики при обсуждении маршрута через Киргизию выбрано «северное» направление: от китайского города Кашгар (является конечной точкой железной дороги в южном Синьцзяне), через приграничный Торугарт, долину Арпа (Ферганский хребет) далее через Макмал и Джалал-Абад в Узбекистан. Планируемая протяжённость киргизского участка составляет 268,4 километра, китайского участка — 165 километров." Но вы продолжайте медитировать на незаменимость нашей территории для транзита.

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Гость

14:43:04 25-05-2023

Хорошая новость. Хоть через Среднюю Азию, хоть через Алтайский край. Нам лучше чтобы через Алтайский край

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Гость

19:09:53 25-05-2023

Во придурки нашли чему радоваться. В первую очередь надо накормить дешевым хлебом и изделиями из него а также мясом народ а затем излишки в три дорога продать за рубеж. А в нас все наоборот почти полностью по дешевке и все лучшее за рубеж а остатки даже второсортные фуражное на питание народу

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Эксперт

23:20:00 25-05-2023

На машинах много не увезешь. Железную дорогу никто через алтайские горы ради того, чтобы зерно возить, пробивать не будет. Так что не будет никакого зернового коридора

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