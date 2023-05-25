Объём инвестиций в Алтайский край превысил 146 миллиардов рублей

По сравнению с 2017 годом этот и многие другие показатели региону удалось серьёзно нарастить

25 мая 2023, 11:45, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков

Объём инвестиций в Алтайском крае за 2022 год вырос почти в два раза по сравнению с 2017 годом: 146 миллиардов против 88. В 1,8 раза за эту пятилетку увеличился и валовой региональный продукт. А расходы консолидированного бюджета в 2022 году составили без малого 200 миллиардов рублей – это в два раза больше, чем край тратил пять лет назад. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал во время отчёта работы правительства за 2022 год.

"Наш край один из ключевых агропромышленных регионов России. Два года подряд у нас рекордные урожаи. Мы первые по производству гречки, овса, муки, крупы. Можно смело говорить: Алтайский край кормит не только себя и Сибирь, но и всю страну. Оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение за год выросли на треть по объёмам производства. Серьёзно развивается текстильная отрасль, производство лекарств", – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что Алтайский край всегда ведёт активную борьбу за федеральные деньги и участвует во всех нацпроектах и госпрограммах. В 2022 году по всем направлениям из федерального бюджета краю суммарно удалось получить из федеральной казны 80 миллиардов рублей. Томенко напомнил, что в 2017 году эта сумма составляла чуть более 35 миллиардов.