Переход на новую систему анонсировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

08 августа 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: amic.ru

Россия в 2025 году перейдет на новую систему оплаты труда медиков. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе брифинга 8 августа, сообщает РИА Новости. Он также пояснил некоторые подробности перехода.

Рассказываем, какой будет новая система оплаты труда в здравоохранении и сколько будут получать врачи с 2025 года.

1 Когда Россия перейдет на новую систему оплаты труда медиков? Через полтора года, заявил Мурашко. "С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда", – сказал министр. По его словам, сейчас система еще разрабатывается: специалисты изучают и отрабатывают подходы к формированию новой системы оплаты труда в пилотных регионах.

2 Что собой представляет новая система оплаты труда? Точно неизвестно: подробностей Мурашко не сообщал. Известно лишь, что в России предполагается сформировать единую отраслевую систему труда для госучреждений здравоохранения по всей стране. Кстати, эту систему начали разрабатывать еще в 2021-м. Предполагалось, что почти сразу она начнет действовать в пилотных регионах. Но потом старт программы перенесли на 2025 год, сообщает "РГ" Газета пишет, что новая система должна "конкретизировать состав групп должностей медицинских работников, методику расчета и структуру зарплаты". При этом перечень компенсационных и стимулирующих выплат будет единым. А структура зарплаты медика будет состоять из трех частей: должностного оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат.

3 Сколько будут получать врачи с 2025 года? Неизвестно. Поскольку подробности новой системы еще неизвестны, то и рассуждать о том, на сколько увеличатся зарплаты медиков, не имеет смысла. Нужно дождаться, когда Минздрав примет решение по итогам "обкатки" разных подходов в пилотных регионах.

4 В каких пилотных регионах отрабатывают новые подходы? Как следует из постановления правительства № 847, в список пилотных регионов попали Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, а также Якутия и Севастополь.

5 Правда ли, что с 2025 года зарплаты медиков по всей стране будут одинаковыми? Нет. Из проекта следует, что региональные отличия предполагается сохранить в зависимости от экономической ситуации в регионе. Для этого будет действовать "коэффициент региональной экономической дифференциации".