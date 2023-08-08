Новая система оплаты труда медиков. Как изменятся зарплаты врачей с 2025 года?
Переход на новую систему анонсировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
08 августа 2023, 17:33, ИА Амител
Фото: amic.ru
Россия в 2025 году перейдет на новую систему оплаты труда медиков. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе брифинга 8 августа, сообщает РИА Новости. Он также пояснил некоторые подробности перехода.
Рассказываем, какой будет новая система оплаты труда в здравоохранении и сколько будут получать врачи с 2025 года.
1
Когда Россия перейдет на новую систему оплаты труда медиков?
Через полтора года, заявил Мурашко.
"С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда", – сказал министр.По его словам, сейчас система еще разрабатывается: специалисты изучают и отрабатывают подходы к формированию новой системы оплаты труда в пилотных регионах.
2
Что собой представляет новая система оплаты труда?
Точно неизвестно: подробностей Мурашко не сообщал. Известно лишь, что в России предполагается сформировать единую отраслевую систему труда для госучреждений здравоохранения по всей стране.
Кстати, эту систему начали разрабатывать еще в 2021-м. Предполагалось, что почти сразу она начнет действовать в пилотных регионах. Но потом старт программы перенесли на 2025 год, сообщает "РГ".
Газета пишет, что новая система должна "конкретизировать состав групп должностей медицинских работников, методику расчета и структуру зарплаты". При этом перечень компенсационных и стимулирующих выплат будет единым. А структура зарплаты медика будет состоять из трех частей: должностного оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат.
3
Сколько будут получать врачи с 2025 года?
Неизвестно. Поскольку подробности новой системы еще неизвестны, то и рассуждать о том, на сколько увеличатся зарплаты медиков, не имеет смысла.
Нужно дождаться, когда Минздрав примет решение по итогам "обкатки" разных подходов в пилотных регионах.
4
В каких пилотных регионах отрабатывают новые подходы?
Как следует из постановления правительства № 847, в список пилотных регионов попали Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, а также Якутия и Севастополь.
5
Правда ли, что с 2025 года зарплаты медиков по всей стране будут одинаковыми?
Нет. Из проекта следует, что региональные отличия предполагается сохранить в зависимости от экономической ситуации в регионе. Для этого будет действовать "коэффициент региональной экономической дифференциации".
6
Повышают ли зарплаты врачам сейчас?
Власти периодически принимают решения, направленные на поддержку медиков. Так, с 2023 года существенную поддержку правительства получили медики районных и центральных районных больниц, медучреждений амбулаторного звена, а также станций скорой помощи. В зависимости от должности и места работы, медик может ежемесячно получать прибавку к зарплате до 18,5 тысячи рублей.
О том, какие ежемесячные доплаты положены медикам, читайте в материале amic.ru.
17:58:52 08-08-2023
О чем новость? Не о чем.
18:40:45 08-08-2023
Кстати, эту систему начали разрабатывать еще в 2021-м. И еще 10 лет будут разрабатывать и базарить об этом.
00:35:16 09-08-2023
Бред очередной.....
09:36:01 09-08-2023
Как изменится? Никак. От перемены мест сумма не меняется. Зарплата как-то изменится в 2025, а ставки по ипотеке уже рванули.