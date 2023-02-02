Социальные выплаты медикам. Кто какую прибавку к зарплате получит в Алтайском крае?

В региональном Минздраве рассказали, кто будет получать 18,5 тысячи, кто – 4 тысячи, а кто – совсем ничего

02 февраля 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С февраля 2023 года медики Алтайского края начнут получать прибавку к зарплате от государства. Им ежемесячно будут перечислять социальные выплаты, о введении которых премьер-министр Михаил Мишустин объявил ещё в декабре прошлого года. Мера поддержки ранжированная: одни медработники будут ежемесячно получать по 18,5 тысячи рублей, а другие – всего по четыре. Доплаты, кстати, положены далеко не всем, а лишь представителям определённых должностей.

В региональном Минздраве ответили на самые частые вопросы врачей о выплатах и рассказали, кому сколько денег будут платить с февраля, когда придут первые деньги и кто вообще останется без поддержки государства.

1 Каким медикам и сколько денег начнут доплачивать к зарплате с февраля? Всего в постановлении правительства РФ перечислено 11 категорий, которым с февраля 2023 года положены социальные выплаты. Это медики районных и центральных районных больниц, медучреждений амбулаторного звена, а также станций скорой помощи. Размер прибавки к зарплате у каждой категории свой: 1. Врачам участковых, районных и центральных районных больниц – 18 500 рублей. 2. Врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, в том числе и врачам, осуществляющим диспансерное наблюдение, – 14 500 рублей. 3. Медикам с высшим медицинским и немедицинским образованием, проводящим цитологические и гистологические исследования в вышеперечисленных медучреждениях, – 11 500 рублей. 4. Врачам отделений и станций скорой медицинской помощи – 11 500 рублей. 5. Среднему медицинскому персоналу участковых, районных и центральных районных больниц – 8000 рублей. 6. Среднему медперсоналу, который работает с врачами из второго пункта, а также медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, – 6500 рублей. 7. Медсёстрам и фельдшерам отделений и станций скорой помощи – 7000 рублей. 8. Младшему медперсоналу участковых, районных и центральных районных больниц – 4500 рублей. 9. Младшему медперсоналу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, – 4500 рублей. 10. Младшему медперсоналу отделений и станций скорой помощи – 4500 рублей. 11. Среднему медперсоналу, который принимает вызовы на станциях и в отделениях скорой помощи, – 4500 рублей. В Алтайском крае, согласно данным Минздрава, выплаты будут получать около 11 тысяч медработников – больше половины.

2 Это фиксированные выплаты или кто-то будет получать меньше? Не все будут получать выплаты в полном размере, сообщили в Минздраве. В ведомстве уточнили, что всё будет зависеть от количества отработанных часов. Максимальную сумму получат те, кто в предыдущем месяце целиком отработал норму, определённую Минздравом. В пример в крайздраве привели январь 2023 года: норма рабочего времени для работников, которым установлена 36-часовая рабочая неделя, составляет 122,4 часа. Те медики, кто отработал это время, получат выплату целиком. Если медработник трудился меньше, прибавку будут рассчитывать пропорционально отработанному времени. Например, если врач, которому положено 18,5 тысячи рублей, отсутствовал полмесяца, то и получит он порядка 9 тысяч рублей.

3 Положены ли выплаты медикам, которые работают в частных клиниках? Нет. Выплаты предусмотрены только для работников государственных учреждений здравоохранения, уточнили в региональном Минздраве.

4 Каким ещё медикам не достанется социальных выплат? Федеральное постановление не предусматривает выплат для медиков, оказывающих помощь, не входящую в программу ОМС. Например, к таким относятся психиатры, наркологи, фтизиатры и венерологи. Но в Минздраве сообщили, что разрабатывают для этих категорий медиков региональный законопроект, вводящий аналогичные выплаты. Так что в ближайшее время они, возможно, тоже начнут получать прибавку к зарплате. Речь, конечно, идёт о медиках, которые работают в медучреждениях, перечисленных в федеральном распоряжении. Кроме того, в приказе не упомянуты врачи и медсёстры городских больниц. Так что им выплат тоже ждать не приходится. Без мер поддержки остались также главврачи и их заместители. Даже если они работают в ЦРБ или поликлиниках, под постановление о выплатах они не попадают.

5 Как будут рассчитывать выплату медикам, которые совмещают две должности? Получать две выплаты одновременно не получится. Медику назначат меру поддержки по основной занимаемой должности.

6 Что нужно сделать медику, чтобы начать получать выплаты? Ничего. В региональном Минздраве пояснили, что передавать списки получателей выплаты – задача медучреждения. Так что все вопросы должно решить руководство больницы.

7 Когда придут первые социальные выплаты? Медучреждения должны подать списки получателей выплат за январь в срок до 10 февраля. Затем не позднее семи рабочих дней со дня приёма реестра соцфонд должен перечислить деньги. Выплаты, кстати, будут приходить только на карты "Мир". Первые выплаты алтайским медикам должны прийти в срок до 27 февраля.