Новая волна повышения ставок на банковские вклады прокатилась по России
Об очередном росте сообщили в ряде финансовых организаций
18 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
Снова несколько российских банков объявили о росте ставок по вкладам. Максимальная доходность выросла до 24-25%, после того как Центральный банк на заседании 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку до 21%. Аналитики издания "Коммерсантъ" не исключает еще одного шага к увеличению "ключа". На этом фоне банки продолжают делать предложения по депозитам более выгодными для клиентов.
Так, с 15 ноября об улучшении условия по вкладам в рублях сообщили в ВТБ. И для новых, и для текущих клиентов максимальная ставка по депозиту составит 24% при размещении на год, 23,5% – на полгода, 22,5% – на три месяца и 19% – на полтора или два года. При этом минимальная сумма вклада должна быть от 10 тыс. рублей. Также банк дает до 30% дохода по вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ при размещении на три месяца. Минимальная сумма депозита составляет 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС.
За день до этого, 14 ноября, о пересмотре ставок сразу по нескольким депозитным продуктам объявили в Газпромбанке. Максимальная ставка по вкладу "В плюсе" составляет 22,3% годовых. Такой процент доступен клиентам при размещении средств на 213 дней через интернет-банк или мобильное приложение Газпромбанка и при подключении сервиса Газпромбанк Привилегии "Плюс" (без пополнения и снятия). Такую же доходность и на тот же срок – 22,3% годовых на 213 дней – можно получить и на вкладе "Новые деньги". Но здесь с учетом надбавки в 1% за размещение новых средств на вкладе. Также выросла ставка на вкладе "Копить": при размещении средств на 120 дней можно заработать до 21,9% годовых, на 91 день – 21,5%. В обоих случаях ставка действует при оформлении через удаленные каналы обслуживания и с учетом дополнительной надбавки 0,2% для новых и зарплатных клиентов, а также для тех, кто получает пенсию на карту Газпромбанка.
Еще ранее, в последних числах октября, проценты по вкладам выросли в Сбере и Альфа-Банке. Например, клиенты Сбербанка теперь могут получить до 21% годовых при открытии на семь месяцев вкладов "Лучший %" и "СберВклад". А владельцы премиального пакета "CберПремьер" – до 21,5%, пакета "СберПервый" – до 22%.
При открытии "Альфа-Вклада" на полгода банк дает ставку 22%, на вкладах на три и четыре месяца можно получить до 20% и 21% соответственно.
По данным "Российской газеты" на 15 ноября, вклады в других банках будут на следующем уровне (при размещении до 1 млн рублей, без учета надбавок и бонусных программ): Уралсиб и Экспобанк на три года – 25%, Т-Банк на два года – 24%, Почта Банк для новых клиентов на полгода – 23%, Банк ТКБ и МТС Банк на шесть месяцев – 22,5%, Банк "ДОМ.РФ" на год – 22,4%.
По данным сервиса "Финуслуги" на 11 ноября, ставки в 50 банках страны составляли 19,5-20,93% годовых. В целом в России эксперты прогнозируют, что до конца 2024-го портфель розничных пассивов российских банков составит 56,3 трлн рублей. Это рекордный показатель последних лет.
12:08:51 18-11-2024
Даже в 1998-м такой доходности по вкладам и близко не было. К чему бы это? Кто должен заработать эти средства на проценты?
12:16:44 18-11-2024
Даешь процент 100%, какая разница? Один фиг пирамида.
12:19:08 18-11-2024
Вранье... ВТБ-16%
12:40:28 18-11-2024
Вася (12:19:08 18-11-2024) Вранье... ВТБ-16%... Не, не вранье. Для новых клиентов приветственная ставка месяца на три больше 20% везде почти.
12:58:55 18-11-2024
Гость (12:40:28 18-11-2024) Не, не вранье. Для новых клиентов приветственная ставка меся... мелкий шрифт это. как эти месяцы пройдут всплывут совсем другие уже условия с низкой ставкой. на альфе так было получал 20-21% первые месяцы, сейчас уже ставка на накопительном счете 13% с учетом трат в месяц 20к по карте. маркетинг, ну конечно можно бешать их переводить из банка в банк , если вам оно надо.
12:58:43 18-11-2024
Ну так разговоры о заморозке вкладов уже начались. Так что...
13:17:01 18-11-2024
Гость (12:58:43 18-11-2024) Ну так разговоры о заморозке вкладов уже начались. Так что..... Так-то и закон,никем не афишируемый,имеет место быть.
13:18:18 18-11-2024
Можно и 1000 процентную доходность по вкладам предложить.Нюанс-возвращать их никто не будет,не говоря о процентах мнимой прибыли.
13:20:50 18-11-2024
рекламные ставки. А там еще подписка на сервисы банка, которая так же стоит денег, по итогу выходит не такая уж и высокая ставка.
13:58:53 18-11-2024
Лучше бы снизили проценты на действующие кредиты.
15:02:49 18-11-2024
Гость (13:58:53 18-11-2024) Лучше бы снизили проценты на действующие кредиты. ...
насмешили)))