Новая волна повышения ставок на банковские вклады прокатилась по России

Об очередном росте сообщили в ряде финансовых организаций

18 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Снова несколько российских банков объявили о росте ставок по вкладам. Максимальная доходность выросла до 24-25%, после того как Центральный банк на заседании 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку до 21%. Аналитики издания "Коммерсантъ" не исключает еще одного шага к увеличению "ключа". На этом фоне банки продолжают делать предложения по депозитам более выгодными для клиентов.

Так, с 15 ноября об улучшении условия по вкладам в рублях сообщили в ВТБ. И для новых, и для текущих клиентов максимальная ставка по депозиту составит 24% при размещении на год, 23,5% – на полгода, 22,5% – на три месяца и 19% – на полтора или два года. При этом минимальная сумма вклада должна быть от 10 тыс. рублей. Также банк дает до 30% дохода по вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ при размещении на три месяца. Минимальная сумма депозита составляет 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС.

За день до этого, 14 ноября, о пересмотре ставок сразу по нескольким депозитным продуктам объявили в Газпромбанке. Максимальная ставка по вкладу "В плюсе" составляет 22,3% годовых. Такой процент доступен клиентам при размещении средств на 213 дней через интернет-банк или мобильное приложение Газпромбанка и при подключении сервиса Газпромбанк Привилегии "Плюс" (без пополнения и снятия). Такую же доходность и на тот же срок – 22,3% годовых на 213 дней – можно получить и на вкладе "Новые деньги". Но здесь с учетом надбавки в 1% за размещение новых средств на вкладе. Также выросла ставка на вкладе "Копить": при размещении средств на 120 дней можно заработать до 21,9% годовых, на 91 день – 21,5%. В обоих случаях ставка действует при оформлении через удаленные каналы обслуживания и с учетом дополнительной надбавки 0,2% для новых и зарплатных клиентов, а также для тех, кто получает пенсию на карту Газпромбанка.

Еще ранее, в последних числах октября, проценты по вкладам выросли в Сбере и Альфа-Банке. Например, клиенты Сбербанка теперь могут получить до 21% годовых при открытии на семь месяцев вкладов "Лучший %" и "СберВклад". А владельцы премиального пакета "CберПремьер" – до 21,5%, пакета "СберПервый" – до 22%.

При открытии "Альфа-Вклада" на полгода банк дает ставку 22%, на вкладах на три и четыре месяца можно получить до 20% и 21% соответственно.

По данным "Российской газеты" на 15 ноября, вклады в других банках будут на следующем уровне (при размещении до 1 млн рублей, без учета надбавок и бонусных программ): Уралсиб и Экспобанк на три года – 25%, Т-Банк на два года – 24%, Почта Банк для новых клиентов на полгода – 23%, Банк ТКБ и МТС Банк на шесть месяцев – 22,5%, Банк "ДОМ.РФ" на год – 22,4%.

По данным сервиса "Финуслуги" на 11 ноября, ставки в 50 банках страны составляли 19,5-20,93% годовых. В целом в России эксперты прогнозируют, что до конца 2024-го портфель розничных пассивов российских банков составит 56,3 трлн рублей. Это рекордный показатель последних лет.