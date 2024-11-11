Зампред ЦБ не исключил возможности повышения ключевой ставки в декабре

Решение будет изменяться исходя из экономической ситуации

11 ноября 2024, 22:01, ИА Амител

Рубли / Фото: unsplash.com/photos/a-stack-of-ten-pound-coins-sitting-on-top-of-each-other-o5PAtORjDxc

Центральный банк России не исключает возможности повышения ключевой ставки на заседании, которое состоится в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя регулятора Андрея Заботкина.

"Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как то, что совет директоров допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании", – заявил Заботкин.

Он отметил, что решение не является предопределенным и будет приниматься с учетом экономической ситуации в последний месяц года.

Ранее сообщалось, что в России ежемесячные платежи по ипотеке становятся неподъемными для некоторых заемщиков. Для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации, существует несколько решений проблемы.