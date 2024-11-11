Зампред ЦБ не исключил возможности повышения ключевой ставки в декабре
Решение будет изменяться исходя из экономической ситуации
11 ноября 2024, 22:01, ИА Амител
Центральный банк России не исключает возможности повышения ключевой ставки на заседании, которое состоится в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя регулятора Андрея Заботкина.
"Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как то, что совет директоров допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании", – заявил Заботкин.
Он отметил, что решение не является предопределенным и будет приниматься с учетом экономической ситуации в последний месяц года.
Ранее сообщалось, что в России ежемесячные платежи по ипотеке становятся неподъемными для некоторых заемщиков. Для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации, существует несколько решений проблемы.
11:01:41 12-11-2024
а давайте сразу сделаем 30 и не будем мучиться
11:49:44 12-11-2024
гость (11:01:41 12-11-2024) а давайте сразу сделаем 30 и не будем мучиться... вот вот...а лучше 40 чтоб ускорить инфляцию которой якобы нет. быстрей отмучимся, бытссрей новые деньги введут)