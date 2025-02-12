Новейшие системы. Пять новых троллейбусов готовятся к выходу на маршруты в Барнауле
Отмечается, что просторные салоны оснащены видеонаблюдением, кондиционерами и радиоинформированием
12 февраля 2025, 20:28, ИА Амител
Троллейбусы "Авангард", недавно доставленные в Барнаул, готовятся выйти на маршруты в Барнауле. Как сообщают "Вести Алтай", транспорт будет заметно отличаться от тех машин, которые сейчас можно встретить на улицах городской столицы.
Отмечается, что просторные салоны оснащены видеонаблюдением, кондиционерами и радиоинформированием. Кроме того, там имеются приспособления для перевозки маломобильных людей и розетки для зарядки гаджетов.
"Это первые пять единиц, которые оснащены такими системами. Сейчас будут приниматься эти троллейбусы, проверяться все технические характеристики. После того как примем, будем передавать их в город Барнаул для дальнейшего использования на улицах", – заявил начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Алтайского края Антон Блинов.
Стоимость троллейбусов составила 126 млн рублей. Деньги выделили из краевого бюджета.
21:12:49 12-02-2025
Поди к лету выйдут на дороги города. Это же долгий процесс обкатать 50км, оформить бумаги. Это вам не купить утром автомобиль, а в обед уже колесить по дорогам с ОСАГО и на номерах.
22:12:00 12-02-2025
Гость (21:12:49 12-02-2025) Поди к лету выйдут на дороги города. Это же долгий процесс о...
Да хотя бы и так
07:51:21 13-02-2025
Отмечается, что просторные салоны"
За счёт чего? Увеличение длины или ширины?
08:29:51 13-02-2025
Пишыхот (07:51:21 13-02-2025) Отмечается, что просторные салоны"За счёт чего? Увеличен... Экий ты недогадливый! В новых троллейбусах стенки резиновые, растягиваются при необходимости)))
09:27:18 13-02-2025
Люди ! живём уже аж 25 лет в 21 веке а всё удивляемся , что техника половины 20 века выходит на улицы города. Что с нами стало ?!
10:38:23 13-02-2025
Отмечается, что просторные салоны оснащены видеонаблюдением, кондиционерами и радиоинформированием.
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Ну, слава Аллаху, самое главное для пассажиров сделано...