Новейшие системы. Пять новых троллейбусов готовятся к выходу на маршруты в Барнауле

Отмечается, что просторные салоны оснащены видеонаблюдением, кондиционерами и радиоинформированием

12 февраля 2025, 20:28, ИА Амител

Новые троллейбусы в Барнауле / Фото: t.me/tomenko_22

Троллейбусы "Авангард", недавно доставленные в Барнаул, готовятся выйти на маршруты в Барнауле. Как сообщают "Вести Алтай", транспорт будет заметно отличаться от тех машин, которые сейчас можно встретить на улицах городской столицы.

Отмечается, что просторные салоны оснащены видеонаблюдением, кондиционерами и радиоинформированием. Кроме того, там имеются приспособления для перевозки маломобильных людей и розетки для зарядки гаджетов.

"Это первые пять единиц, которые оснащены такими системами. Сейчас будут приниматься эти троллейбусы, проверяться все технические характеристики. После того как примем, будем передавать их в город Барнаул для дальнейшего использования на улицах", – заявил начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Алтайского края Антон Блинов.

Стоимость троллейбусов составила 126 млн рублей. Деньги выделили из краевого бюджета.