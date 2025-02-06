Губернатор Томенко показал фото новых троллейбусов, которые купили для Барнаула

Продолжается обновление общественного транспорта в крае

06 февраля 2025, 10:40, ИА Амител

Новые троллейбусы в Барнауле / Фото: t.me/tomenko_22

В Барнаул доставили пять низкопольных троллейбусов, приобретенных для города за счет краевой программы о развитии транспортной системы региона. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.

"Стоимость всего общественного транспорта за последние годы значительно выросла. Чтобы приобрести эти пять троллейбусов, было выделено больше 126 миллионов рублей. Каждый из них рассчитан примерно на 100 пассажиров", – отметил глава региона.

После поставки троллейбусов и их приемки технику передадут на баланс администрации города. А когда проведут пусконаладочные работы и обкатку подвижной состав будет использоваться на маршрутах. Летом прошлого года аукцион на изготовление троллейбусов выиграло ООО "Торговый дом "Транс-Альфа" (Вологда, принадлежит АО "Транс-Альфа"). Как указывается на сайте госзакупок, подрядчик предложил самую низкую цену за исполнение контракта – 126,2 млн руб. Стартовая цена составляла 143,5 млн руб.

Также ранее для Барнаула из краевого бюджета приобрели десять новых трамваев. Таким образом, на обновление общественного транспорта уже потратили не менее миллиарда рублей. Правда, в ближайшие несколько лет из краевого бюджета не планируют выделять деньги на покупку новой техники. Власти региона рассчитывают на участие в федеральных нацпроектах.