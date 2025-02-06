Губернатор Томенко показал фото новых троллейбусов, которые купили для Барнаула
Продолжается обновление общественного транспорта в крае
06 февраля 2025, 10:40, ИА Амител
В Барнаул доставили пять низкопольных троллейбусов, приобретенных для города за счет краевой программы о развитии транспортной системы региона. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.
"Стоимость всего общественного транспорта за последние годы значительно выросла. Чтобы приобрести эти пять троллейбусов, было выделено больше 126 миллионов рублей. Каждый из них рассчитан примерно на 100 пассажиров", – отметил глава региона.
После поставки троллейбусов и их приемки технику передадут на баланс администрации города. А когда проведут пусконаладочные работы и обкатку подвижной состав будет использоваться на маршрутах. Летом прошлого года аукцион на изготовление троллейбусов выиграло ООО "Торговый дом "Транс-Альфа" (Вологда, принадлежит АО "Транс-Альфа"). Как указывается на сайте госзакупок, подрядчик предложил самую низкую цену за исполнение контракта – 126,2 млн руб. Стартовая цена составляла 143,5 млн руб.
Также ранее для Барнаула из краевого бюджета приобрели десять новых трамваев. Таким образом, на обновление общественного транспорта уже потратили не менее миллиарда рублей. Правда, в ближайшие несколько лет из краевого бюджета не планируют выделять деньги на покупку новой техники. Власти региона рассчитывают на участие в федеральных нацпроектах.
10:44:18 06-02-2025
красивые.
вот и пусть стоят - целее будут.
а то изотрут, измызгают...
10:55:02 06-02-2025
Дождемся ли? А то сейчас выяснится что договор не в полном объеме исполнен и начнуться судебные тяжбы. Кстати, как там дела с достройкой транспортной развязки на Змеиногорском тракте?
11:09:05 06-02-2025
Гость (10:55:02 06-02-2025) Дождемся ли? А то сейчас выяснится что договор не в полном о... Развязка пока в активной завязке. Если уж за музей никто не присел, то за это изделие тем более как с гуся вода. Люди уже привыкли стоять в пробках по утрам-вечерам, пятницам, понедельникам. Полнейшее отсутствие профессионализма и безнаказанность. Пока сделают ревизию выполненных работ, оценку того, что ещё сделать-переделать, новый проект и т.д. и т.п. Если к осени 2025 г. сделают, то это прям прорыв будет с орденами и медалями. А люди потерпят. Там и троллейбусы новые подоспеют.
10:55:55 06-02-2025
Они бы еще ездили со скоростью потока, а не как старые троллейбусы каракатицы еле-еле. Пока доедешь - состаришься
11:15:20 06-02-2025
Гость (10:55:55 06-02-2025) Они бы еще ездили со скоростью потока, а не как старые тролл... Не знаю. Я с Дк Котельщиков до Зоопарка ежедневно за 25-30 минут доезжаю на единичке. Мне кажется , это довольно быстро. Притом , что маршрут у нее не самый удобный
12:38:03 06-02-2025
Гость (11:15:20 06-02-2025) Не знаю. Я с Дк Котельщиков до Зоопарка ежедневно за 25-30 м... ЗдОрово! А я не знала, что на первом троллике можно в Зоопарк! Давно не попадались троллейбусы, в основном шныряют маршрутки.
19:56:19 06-02-2025
Гость (10:55:55 06-02-2025) Они бы еще ездили со скоростью потока, а не как старые тролл... НЕТ! Пусть ездят с безопасной скоростью. Троллейбусы тоже иногда давят людей. Много лет назад под колесами погибла известный искусствовед, музейный работник Л.И. Снитко. Спешила на день рождения матери.
11:00:43 06-02-2025
в ближайшие несколько лет из краевого бюджета не планируют выделять деньги на покупку новой техники. Власти региона рассчитывают на участие в федеральных нацпроектах.////////////////// что раньше мешало участвовать в нацпроектах? или кто мешал? давайте фамилии в студию!
12:44:22 06-02-2025
Гость (11:00:43 06-02-2025) в ближайшие несколько лет из краевого бюджета не планируют ... Участвовали, вспоминайте новости. Но там мало участвовать, надо побеждать,это конкурс. Что касается автобусов, то у нас возят подрядчики (кроме 10 и 1, кажется). А государство подрядчикам-коммерсантам за свой счет обновлять и расширять парк не будет. Тут один выход - создавать масштабную муниципальную контору по пассажирским перевозкам. Тогда хоть какой-то шанс победить в нацпроектах и наладить перевозку пассажиров появится.
11:02:58 06-02-2025
С одной стороны - пять троллейбусов за 126 лимонов, а с другой - один (!) трамвай за 100 лимонов. Я ничего не понимаю в этом ценообразовании.
11:03:30 06-02-2025
а в него точно 100 пассажиров поместятся?
11:12:39 06-02-2025
олигарх (11:03:30 06-02-2025) а в него точно 100 пассажиров поместятся?... стоя. на одной ноге. да пара человек может на поручнях висеть. Сегодня утром в маршрутке вместимостью 16 чел. ехало 32 чел. Я посчитала. Представьте сколько в троллейбус запихают!!!
11:24:17 06-02-2025
олигарх (11:03:30 06-02-2025) а в него точно 100 пассажиров поместятся?... Кто не поместится-сзади побежит.
11:53:23 06-02-2025
Гость (11:24:17 06-02-2025) Кто не поместится-сзади побежит.... Зачем бежать? Билет купи иди домой)
11:15:39 06-02-2025
Ну наконец-то энергия развития попёрла
11:20:29 06-02-2025
Конечно эта новость замечательная, Но 40 автобусов где? Почему на линии только 20 автобусов? И маршрут на 2-3 часа экскурсии? Пусть чиновники сами в 6 утра сядут в автобус и к 8-и как раз доберутся до службишки своей на благо жителей города и края.
11:28:41 06-02-2025
Гость (11:20:29 06-02-2025) Конечно эта новость замечательная, Но 40 автобусов где? Поче... Чиновникам некогда добираться... Им о народе думать надо... Да побыстрее... Да с импульсными стеклоподъёмниками...
11:23:30 06-02-2025
А чего крыши пожеванные уже какие-то
11:30:53 06-02-2025
Гость (11:23:30 06-02-2025) А чего крыши пожеванные уже какие-то... В Москве все троллейбусные линии ликвидировали, вот и продают по регионам.
13:13:57 06-02-2025
Гость (11:23:30 06-02-2025) А чего крыши пожеванные уже какие-то... посмотрите фото, кресла в пленке, как у новых
11:33:25 06-02-2025
Ну что вы такие наивные, вы думаете эти троллейбусы подходят под нашу контактную сеть?) Выясняется, что сохи у них растопырены выше, чем которое ездят сейчас, соответственно провода задираются кверху. Пока все допилят то сё, может к концу года 1 и поедет по маршруту
11:43:53 06-02-2025
Гость (11:33:25 06-02-2025) Ну что вы такие наивные, вы думаете эти троллейбусы подходят... Что-что допилят???
12:43:09 06-02-2025
Гость (11:33:25 06-02-2025) Ну что вы такие наивные, вы думаете эти троллейбусы подходят... А я думаю, где же предыдущие новые троллейбусы) Ездят опять старые подремонтированные.
12:09:46 06-02-2025
Могу показать Томенко фото развязки в Китае, тоннеля под рекой и видео светового новогоднего шоу.
12:14:17 06-02-2025
Продлили лучше 6 маршрут по Солнечной поляны до Павловского тракта
12:18:32 06-02-2025
Опять слетанными парами в 18.00 в парк будут ездить
12:29:43 06-02-2025
Я очень рада новым троллейбусам.
Спасибо огромное 🌹
Это замечательный вид транспорта!
Моё пожелание - пустите один по маршруту номер 1.
12:32:46 06-02-2025
Ещё в 90е можно было сесть в троллейбус в 23-30 у медуниверситета и доехать до Октябрьской, ну а кому дальше, тоже можно))) Почему сейчас после 18ч нет троллейбусов? Ещё давно надо было бы изменить маршрут №1 заходом на вокзал, а далее как есть сейчас. Можно оставить №1 а с поворотом к ж/д присвоить другой номер.
13:00:55 06-02-2025
Но там мало участвовать, надо побеждать,это конкурс."
Какое участие??!! Они несколько конкурсов не могли грамотно составить заявку на участие!!!!
13:09:16 06-02-2025
Гость (13:00:55 06-02-2025) Но там мало участвовать, надо побеждать,это конкурс."Ка... Может, нарочно неправильно составляли. Чтобы не было конкуренции местным частникам. Не зря же они давали взятки!
13:46:26 06-02-2025
Составление заявки - очень кропотливая и нудная процедура с множеством нюансов.
14:12:29 06-02-2025
Гость (13:46:26 06-02-2025) Составление заявки - очень кропотливая и нудная процедура с ... Да ладно! Если человек с образованием ГМУ и давно работает в сфере закупок, ему это раз плюнуть! Тем более, явно существуют какие-то шаблоны для составления заявок. Может, если диплом аграрного университета с квалификацией "агроном-полевод" или что-то подобное, то да, сложно.
15:30:59 06-02-2025
Не подойдут или по радиусу поворота, или по высоте троллЕй, а то и по напряжению контактной сети или типу тока.
15:48:50 06-02-2025
Гость (15:30:59 06-02-2025) Не подойдут или по радиусу поворота, или по высоте троллЕй, ... придёт Уася с напильником и всё зделает.
16:10:03 06-02-2025
Гость (15:30:59 06-02-2025) Не подойдут или по радиусу поворота, или по высоте троллЕй, ... Они же как-то сюда доехали (на фото), значит подошли.
17:55:36 06-02-2025
Гость (16:10:03 06-02-2025) Они же как-то сюда доехали (на фото), значит подошли.... Доехали не своим же ходом. На платформе хоть что привезти могут.
11:36:28 07-02-2025
Хорошо, но город растет а линии где , ни троллейбусных , ни трамвайных
15:37:27 09-02-2025
Где трамваи которые закупили не для нашего климата уже развалились?