Новинки рынка. Какой надежный китайский автомобиль можно купить в Барнауле?

В автоцентре "Олимп Моторс" рассказали об авто, подходящих и для городской езды, и для путешествий

30 ноября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KXwhF

Салон автомобиля / Фото: freepik.com

Китайские автомобили приобретают все большую популярность на российском рынке. Пока автолюбители проявляют к ним осторожный интерес и придирчиво сравнивают с привычными "европейцами". Так было и с корейскими авто, но со временем они заслужили хорошую репутацию. В автосалоне "Олимп Моторс" рассказали, на какие три перспективных китайских автомобиля стоит обратить внимание.

Geely Monjaro*

Оригинальный дизайн кузова и оптики выделяет этот кроссовер в общем потоке машин. Просторный салон, большой багажник, трехзонный климат-контроль, полный привод, система шумоподавления, мощный двигатель позволяют считать его прекрасным выбором для дальних путешествий и активного отдыха.

Кроссовер оснащен передовыми системами и опциями:

цифровая приборная панель и мультимедиа;

проекционный дисплей;

система кругового обзора;

адаптивный круиз-контроль.

И это далеко не весь список.

Geely Coolray SX11*

Компактный, экономичный и маневренный автомобиль с современным дизайном. Идеально подходит для ежедневных городских поездок.

Количество его опций впечатляет:

панорамная крыша;

ассистент автоматической парковки;

система мониторинга слепых зон;

камера кругового обзора;

обогрев всех сидений.

А еще и комфортный салон в спортивном стиле.

Changan Uni-K*

Светодиодная оптика, скрытые дверные ручки, декоративная передняя решетка добавляют элегантности и дерзости этому авто. Комфортный салон, цифровая приборная панель и мультимедиа, полный привод, большой люк, панорамная крыша сделают путешествие приятным и запоминающимся.

Со всеми этими моделями можно лично познакомиться в автосалоне "Олимп Моторс" и приобрести их на выгодных условиях. Это новые машины, привезенные по параллельному импорту.

Кстати, видеообзор Geely Monjaro можно посмотреть по ссылке.

"Олимп Моторс" (ООО "Сибирьавтоцентр")

Адрес: Барнаул, Северный Власихинский проезд, 53

Тел.: (3852) 581-100

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

Сайт*Geely Monjaro ("Джили Монджаро"); Geely Coolray SX11 ("Джили Кулрей ЭсИкс11"); Changan Uni-K ("Чанган Юни-Кей").

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