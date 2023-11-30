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Новинки рынка. Какой надежный китайский автомобиль можно купить в Барнауле?

В автоцентре "Олимп Моторс" рассказали об авто, подходящих и для городской езды, и для путешествий

30 ноября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KXwhF

Салон автомобиля / Фото: freepik.com
Салон автомобиля / Фото: freepik.com

Китайские автомобили приобретают все большую популярность на российском рынке. Пока автолюбители проявляют к ним осторожный интерес и придирчиво сравнивают с привычными "европейцами". Так было и с корейскими авто, но со временем они заслужили хорошую репутацию. В автосалоне "Олимп Моторс" рассказали, на какие три перспективных китайских автомобиля стоит обратить внимание.

Geely Monjaro*

Оригинальный дизайн кузова и оптики выделяет этот кроссовер в общем потоке машин. Просторный салон, большой багажник, трехзонный климат-контроль, полный привод, система шумоподавления, мощный двигатель позволяют считать его прекрасным выбором для дальних путешествий и активного отдыха.

Кроссовер оснащен передовыми системами и опциями:

  • цифровая приборная панель и мультимедиа;
  • проекционный дисплей;
  • система кругового обзора;
  • адаптивный круиз-контроль.

И это далеко не весь список.

Geely Coolray SX11*

Компактный, экономичный и маневренный автомобиль с современным дизайном. Идеально подходит для ежедневных городских поездок.

Количество его опций впечатляет:

  • панорамная крыша;
  • ассистент автоматической парковки;
  • система мониторинга слепых зон;
  • камера кругового обзора;
  • обогрев всех сидений.

А еще и комфортный салон в спортивном стиле.

Changan Uni-K*

Светодиодная оптика, скрытые дверные ручки, декоративная передняя решетка добавляют элегантности и дерзости этому авто. Комфортный салон, цифровая приборная панель и мультимедиа, полный привод, большой люк, панорамная крыша сделают путешествие приятным и запоминающимся.

Со всеми этими моделями можно лично познакомиться в автосалоне "Олимп Моторс" и приобрести их на выгодных условиях. Это новые машины, привезенные по параллельному импорту.

Кстати, видеообзор Geely Monjaro можно посмотреть по ссылке.

"Олимп Моторс" (ООО "Сибирьавтоцентр")
Адрес: Барнаул, Северный Власихинский проезд, 53
Тел.: (3852) 581-100
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00
Сайт*Geely Monjaro ("Джили Монджаро"); Geely Coolray SX11 ("Джили Кулрей ЭсИкс11"); Changan Uni-K ("Чанган Юни-Кей").

Комментарии 5

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Гость

12:09:02 30-11-2023

как вы уже за(пари)ли с рекламой этих одноразовых повозок по цене самолета......

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Гость

12:13:37 30-11-2023

Ну плохи дела, раз приходится в рекламу вкидываться.

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Гость

12:14:49 30-11-2023

Отвечаю на вопрос в заголовке - НИ КАКОЙ!

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Пользователь

13:48:01 30-11-2023

Судя по комментам, много еще у нас адекватных людей! Думал сейчас пачками хапают китайцев 3+ млн. Брал в аренду Coolray и Tiggo 7 Pro Max, отъездил по два дня на каждом и с улыбкой побежал за руль своего 10 летнего японца)))

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Гость

14:37:22 30-11-2023

этих одноразовых повозок по цене самолета.....😁реклама)))

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