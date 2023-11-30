Новинки рынка. Какой надежный китайский автомобиль можно купить в Барнауле?
В автоцентре "Олимп Моторс" рассказали об авто, подходящих и для городской езды, и для путешествий
30 ноября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KXwhF
Китайские автомобили приобретают все большую популярность на российском рынке. Пока автолюбители проявляют к ним осторожный интерес и придирчиво сравнивают с привычными "европейцами". Так было и с корейскими авто, но со временем они заслужили хорошую репутацию. В автосалоне "Олимп Моторс" рассказали, на какие три перспективных китайских автомобиля стоит обратить внимание.
Geely Monjaro*
Оригинальный дизайн кузова и оптики выделяет этот кроссовер в общем потоке машин. Просторный салон, большой багажник, трехзонный климат-контроль, полный привод, система шумоподавления, мощный двигатель позволяют считать его прекрасным выбором для дальних путешествий и активного отдыха.
Кроссовер оснащен передовыми системами и опциями:
- цифровая приборная панель и мультимедиа;
- проекционный дисплей;
- система кругового обзора;
- адаптивный круиз-контроль.
И это далеко не весь список.
Geely Coolray SX11*
Компактный, экономичный и маневренный автомобиль с современным дизайном. Идеально подходит для ежедневных городских поездок.
Количество его опций впечатляет:
- панорамная крыша;
- ассистент автоматической парковки;
- система мониторинга слепых зон;
- камера кругового обзора;
- обогрев всех сидений.
А еще и комфортный салон в спортивном стиле.
Changan Uni-K*
Светодиодная оптика, скрытые дверные ручки, декоративная передняя решетка добавляют элегантности и дерзости этому авто. Комфортный салон, цифровая приборная панель и мультимедиа, полный привод, большой люк, панорамная крыша сделают путешествие приятным и запоминающимся.
Со всеми этими моделями можно лично познакомиться в автосалоне "Олимп Моторс" и приобрести их на выгодных условиях. Это новые машины, привезенные по параллельному импорту.
Кстати, видеообзор Geely Monjaro можно посмотреть по ссылке.
"Олимп Моторс" (ООО "Сибирьавтоцентр")
Адрес: Барнаул, Северный Власихинский проезд, 53
Тел.: (3852) 581-100
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00
Сайт*Geely Monjaro ("Джили Монджаро"); Geely Coolray SX11 ("Джили Кулрей ЭсИкс11"); Changan Uni-K ("Чанган Юни-Кей").
12:09:02 30-11-2023
как вы уже за(пари)ли с рекламой этих одноразовых повозок по цене самолета......
12:13:37 30-11-2023
Ну плохи дела, раз приходится в рекламу вкидываться.
12:14:49 30-11-2023
Отвечаю на вопрос в заголовке - НИ КАКОЙ!
13:48:01 30-11-2023
Судя по комментам, много еще у нас адекватных людей! Думал сейчас пачками хапают китайцев 3+ млн. Брал в аренду Coolray и Tiggo 7 Pro Max, отъездил по два дня на каждом и с улыбкой побежал за руль своего 10 летнего японца)))
14:37:22 30-11-2023
этих одноразовых повозок по цене самолета.....😁реклама)))